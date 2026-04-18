Coachella 2026: Justin Bieber está listo para su último show. ¿Habrá sorpresas?

El fenómeno de Justin Bieber vuelve a subirse a la tarima este sábado en Indio (California), para lo que será su segundo y último show en el festival de Coachella 2026. A continuación, te refrescamos los horarios y detalles sobre la presentación del artista de música pop.

En el día de pop y electrónica, hay más de 20 artistas; aparte de Bieber y otros nombres que resultan llamativos, son los de: The Strokes, Addison Rae, DJ Snake, quien tendrá dos colaboraciones, y la banda colombiana Morat.

¿A qué hora se presenta Justin Bieber en Coachella?

Los artistas de la programación de hoy comenzaron las actuaciones generales a partir de la 1:00 p.m. (horario del Pacífico) y 4:00 p.m. (hora del Este). Bieber comenzará después de las 12:00 a.m. en las zonas horarias de la Montaña, el Centro y el Este.

Por ser el cantante estelar, se tiene previsto que Justin Bieber suba al escenario principal de Coachella a las 11:25 p.m. (PT), 12:25 a.m. (MT), 1:25 a.m. (CT) y 2:25 a.m. (ET). El cantante de música pop buscará cautivar nuevamente a su comunidad “belieber”.

El performance de Justin se transmitirá, como tradicionalmente se hace en este festival, en vivo a través de la plataforma de YouTube, en el canal oficial de Coachella. Así que, si no tuviste la oportunidad de viajar hasta el desierto, puedes disfrutarlo por allí, como lo hizo Tini Stoessel en su espectáculo anterior.

¿Habrá sorpresas en el segundo show de Justin Bieber?

El cantante estadounidense tuvo un primer espectáculo principalmente emotivo, en el cual recordó el comienzo de su trayectoria exitosa junto a sus fanáticos, con mucha exposición audiovisual, pero poca pirotecnia.

Ahora su público está a la expectativa de lo que vaya a presentar esta noche, tomando como referencia lo hecho por Sabrina Carpenter, quien llevó a Madonna como su invitada especial y generó comentarios muy positivos, evidentemente.

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