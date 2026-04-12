Justin Bieber regresa a los escenarios con un nostálgico show en Coachella

El cantante Justin Bieber regresó a los escenarios con un emotivo show en el festival de Coachella, en California, donde interpretó temas de sus más recientes álbumes “SWAG” y “SAWG II”. Además, el artista canadiense recordó sus inicios en la música interpretando temas que lo catapultaron a la fama hace más de 15 años.

Bieber comenzó su concierto de este sábado con ‘All I Can Take’ para dar inicio a una serie de interpretaciones de los temas de sus dos últimos álbumes. Durante su presentación, Bieber utilizó una computadora en la que interactuaba con el público y leía las peticiones que los fans le hacían a través de la transmisión en vivo del show.

Bieber revivió fragmentos de éxitos de sus inicios, como “That Should Be Me”, “Beauty and a Beat”, “Never Say Never” y el himno pop adolescente “Baby”, e incluso proyectó el video en el que interpreta un cover de “With You”, de Chris Brown, que subió a la plataforma cuando tenía 13 años y que lo catapultó a la fama.

El artista logró que un espacio tan imponente y multitudinario como el desierto en el que se celebra Coachella se convirtiera en un espacio íntimo, como una especie de reunión de amigos.

“Esta noche es una noche muy especial. Pero siento que tenemos que llevarlos en un viaje”, dijo Bieber a la multitud al concluir la sección acústica.

Bieber cerró su actuación estelar con invitados especiales como Dijon, Tems, Wizkid y Mk.gee. La banda The Strokes, que fue cabeza del cartel en 2011, se presentó antes de Justin Bieber y durante su actuación bromearon sobre el hecho de actuar antes de la estrella pop.

“Quiero agradecerles por llenar nuestro sueño de vida de abrir para Justin Bieber”, dijo irónicamente su bajista Nikolai Fraiture.

Esta es la primera vez que Bieber se presenta en solitario en el Festival de Coachella y marca su regreso a los escenarios luego de que tuvo que cancelar su gira Justice World Tour en 2022 debido a problemas de salud. El astro musical fue diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, que le causó parálisis facial parcial, y también ha lidiado con la enfermedad de Lyme y problemas de salud mental.

El festival cerrará la jornada del primer fin de semana el domingo, con Karol G como artista principal, la primera latina en encabezar el evento.

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