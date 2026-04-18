Cody Bellinger y Ben Rice guían victoria de Yankees con jonrones

Los Yankees de Nueva York ganaron con fiesta de batazos 13-4 sobre Kansas City Royals gracias a jonrones de Cody Bellinger y Ben Rice.

Bellinger conectó dos cuadrangulares e impulsó cinco carreras, siendo el líder de los Bombarderos del Bronx este sábado. Amed Rosario y Ben Rice también conectaron jonrones por la ofensiva de los Yankees.

La victoria se la acreditó Will Warren, quien lanzó 7.0 innings de dos carreras limpias, 5 hits recibidos, sin boletos y 11 ponches recetados.

Por los Royals, Noah Cameron cargó con la derrota luego de recibir siete carreras, dos sucias, 2 boletos, 3 ponches y 7 hits permitidos.

Bellinger logró su vigésimo partido con múltiples jonrones de su carrera y los Yankees conectaron cuatro jonrones por segunda vez en la temporada.

Carter Jensen rompió el cero para Kansas tras conectar un jonrón de dos carreras en la séptima entrada, pero los Royals sufrieron su sexta derrota consecutiva y la novena en 11 partidos.

Luego de una racha de derrotas consecutivas, los Yankees suman cuatro victorias en los últimos seis encuentros y buscarán la barrida este domingo frente a Kansas City.

Kansas City no ha podido contra los Yankees

Kansas City también perdió su décimo partido consecutivo contra los Yankees desde el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana de 2024.

Los Bombarderos del Bronx están empatados en el primer lugar contra Tampa Bay, aunque con dos juegos más.

Kansas City está en el último lugar de la tabla de posición con marca de siete victorias y 14 derrotas tras tres semanas de temporada regular.

La serie de tres juegos en el Yankee Stadium culminará este domingo con el duelo de pitcheo entre el zurdo Cole Ragans por Kansas City y el también zurdo Ryan Weathers por los Yankees.

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