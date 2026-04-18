Dominicano José Soriano silenció a San Diego y sigue en modo Cy Young

José Soriano ha sido uno de los mejores pitchers en todas las Grandes Ligas este año y este viernes volvió a demostrarlo ante los Padres de San Diego.

El dominicano de los Angels lanzó 5.2 innings en blanco, 4 boletos, 2 hits y 8 ponches para acreditarse su quinta victoria de la temporada, líder en todas las Grandes Ligas en este departamento.

Soriano llegó a 99 pitcheos y no pudo cumplir la ruta de los seis innings, pero el relevo de los Angels consiguió dominar a los Padres para mantener la victoria 8-0 y cortar su racha de ocho triunfos consecutivos.

El derecho dominicano es el segundo lanzador, desde 1950, que consigue tener una efectividad de 0.50 o menos después de cinco aperturas y al menos 25 innings lanzados. El otro lanzador en conseguirlo fue Fernando Valenzuela en dos ocasiones.

Soriano tiene un récord de 5-0 con una efectividad de 0.28 y 39 ponches en 5 apariciones esta temporada. Además no ha permitido carreras en los últimos 19.2 episodios lanzados.

El pitcher de los Angels es líder en efectividad, whip, victorias, ponches, hits permitidos por cada nueve entradas y WAR, de acuerdo a Baseball Reference.

José Soriano, Wicked 87mph Knuckle Curve. 🤢 pic.twitter.com/bnZxYQ7MKT — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 18, 2026

Angels respaldaron salida de José Soriano con buena ofensiva

Los bates del equipo de Los Ángeles respaldaron la actuación de José Soriano con 13 hits, incluyendo dos cuadrangulares y dos dobletes.

El cubano Yoan Moncada y Josh Lowe conectaron cuadrangulares, mientras que Jo Adell y Adam Frazier también impulsaron carreras.

Los Padres de San Diego venían enrachados con ocho victorias al hilo, pero no lograron anotar carreras. Esta es la primera vez en la temporada que pierden sin poder anotar carreras.

El dominicano José Soriano se erige como un gran candidato al Cy Young en el comienzo de la temporada.

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