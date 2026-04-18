¿Estreñimiento o glucosa alta? 3 alimentos con más fibra que las ensaladas grandes

Cuando pensamos en aumentar el consumo de fibra, nuestra mente suele visualizar un plato rebosante de vegetales verdes, tomate y otros ingredientes coloridos. Lo cierto es que, aunque estos vegetales son fundamentales, existen otros tres alimentos de menor volumen que, con solo un par de cucharadas, superan significativamente el aporte de fibra de una ensalada convencional: cacao en polvo, psyllium y semillas de chía.

La doctora Nicole Ramírez, especializada en medicina funcional, explica que si queremos alcanzar la cantidad de fibra diaria recomendada —especialmente en cuadros de estreñimiento, resistencia a la insulina o inflamación intestinal—, debemos complementar nuestra dieta con alimentos concentrados en fibra de manera estratégica.

En Estados Unidos, el consumo de fibra diario recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) es de 28 a 38 gramos al día, y se considera que mantener un buen nivel de fibra ayuda a mejorar la salud metabólica.

Pese a las recomendaciones médicas, hay una realidad: el consumo de fibra no es atractivo. Por lo que han surgido otras maneras de incrementar su consumo: agregarla a otros productos.

En 2025, la firma de investigación de mercado Mintel reportó un fuerte repunte en EE. UU. de la cantidad de nuevos productos promocionados con fibra alta o añadida. Hay varias formas de agregar fibra a la alimentación: desde las tradicionales, en el aumento de vegetales y frutas, las añadidas en productos elaborados que van en aumento en el mercado o incluir alimentos como cacao, chía o psyllium, tal como recomienda la experta.

1. Cacao en polvo

La experta señala que tres cucharadas de cacao en polvo contienen más fibra que una porción de brócoli. Esta afirmación tiene respaldo científico: según un estudio publicado por PubMed, la fibra de cacao puede considerarse una excelente fuente de fibra dietética, principalmente de tipo insoluble, lo que lo convierte en un ingrediente ideal para alimentos funcionales.

La investigación destaca que la fibra de cacao proporciona protección contra el daño oxidativo gracias a su contenido en compuestos fenólicos (epicatequina), que mantienen sus propiedades antioxidantes tras la ingesta. La Asociación Americana del Corazón recomienda espolvorear cacao crudo en un plato de avena, frutas o en tu batido matutino, siempre asegurando que sea una opción sin azúcar añadida.

2. Psyllium

Los expertos recomiendan una buena hidratación tras el consumo de psyllium, esto favorecerá el proceso digestivo. Crédito: Shutterstock

Otro de los superalimentos que destaca la experta es el psyllium. Solo tres cucharadas aportan hasta un 50% más fibra que la combinación de zanahoria, espárragos, apio y una manzana. Una revisión de Springer, disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., confirma que el Plantago ovata tiene la capacidad de favorecer la salud gastrointestinal, la reducción del riesgo cardiovascular y el control metabólico.

Además, posee un efecto terapéutico clave:

Regulación de la glucosa en sangre (ideal contra la diabetes).

(ideal contra la diabetes). Control del peso al reducir la ingesta energética.

al reducir la ingesta energética. Salud cardiovascular al ayudar a reducir la presión arterial y los niveles de colesterol.

al ayudar a reducir la presión arterial y los niveles de colesterol. Mejora del tránsito intestinal al regular la defecación.

3. Chía

Pequeñas pero poderosas: aunque las semillas de chía son una joya nutricional por su aporte de Omega-3 y fibra. Crédito: Shutterstock

Dos cucharadas de semillas de chía contienen, aproximadamente, el doble de fibra que la combinación de un banano, un pepino, espinacas, tomates y arándanos juntos. Un estudio de 2023 sobre las propiedades fisicoquímicas y nutricionales de la chía concluyó que son una excelente fuente de fibra dietética, ácidos grasos omega-3, proteínas y minerales. Incorporarlas regularmente es una estrategia eficaz para cubrir las necesidades diarias de nutrientes esenciales, ya que satisfacen casi el 100% de las recomendaciones diarias de fibra en porciones pequeñas.

Consumo funcional y estratégico de la fibra

El consumo de fibra insoluble es indispensable para controlar el estreñimiento. Apuesta por el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, nueces y legumbres. Crédito: Shutterstock

Ramírez explica que a su consulta llegan muchas personas que creen que al comer ensaladas grandes están cubriendo sus requerimientos, pero la realidad es que los vegetales de alto volumen aportan mucha menos fibra de la que estimamos.

Para mejorar tu digestión y estabilizar la glucosa, recomienda añadir dos cucharadas de cacao, psyllium o semillas de chía a tu batido o yogur. También comparte los niveles de fibra de siete alimentos, que incluyen los vegetales más populares asociados al consumo de fibra.

Contenido de fibra real (por porción):

3 cucharadas de cacao en polvo: 9-10 g de fibra.

9-10 g de fibra. 3 cucharadas de psyllium: 15-18 g de fibra.

15-18 g de fibra. 3 cucharadas de semillas de chía: 12-15 g de fibra.

12-15 g de fibra. 1 trozo de brócoli (100 g): 2.5-3 g de fibra.

2.5-3 g de fibra. Ensalada mixta grande: 3-5 g de fibra.

3-5 g de fibra. Espinaca (1 taza cocida): 4 g de fibra.

4 g de fibra. Zanahoria + tomate + banana + arándanos: 5-7 g de fibra.

Recuerda que la fibra es clave para alimentar tu microbiota y mejorar tu tránsito intestinal. No obstante, no dejes de consumir vegetales; aunque su densidad de fibra sea menor, son indispensables por su aporte de vitaminas, minerales y fitonutrientes.

Sigue leyendo: