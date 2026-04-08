3 alimentos clave para combatir la inflamación crónica en la cena

La inflamación crónica es el caldo de cultivo para enfermedades como la diabetes, patologías cardiovasculares y el cáncer. Por ello, una de las mejores estrategias para combatirla es incorporar alimentos que ayudan a mantenerla a raya, como los vegetales de hoja verde, el uso de especias para cocinar y la sustitución de las grasas que inflaman.

Estos tres pilares alimenticios se pueden incorporar a la dieta de manera sencilla, no representan gastos adicionales y ayudan a cumplir con el objetivo de bajar los niveles de inflamación, disminuyendo así los riesgos de enfermedades crónicas. Estos ingredientes son claves, especialmente para la cena.

1. Hierbas y especias: medicina natural en tu plato

Incorporar algunas hierbas y espacias en la dieta diaria contribuye a bajar la presión arterial. Crédito: Shutterstock

Las hierbas y especias son auténtica medicina natural, tal como lo avalan diversos estudios científicos. Incorporar ingredientes como el jengibre y la cúrcuma aporta un toque extra de sabor y potentes beneficios antiinflamatorios a tus preparaciones.

Otro de los grandes beneficios es que aumentan el sabor, lo que permite disminuir el uso de sal, condimentos ultraprocesados y salsas industriales. Condimentar tus platos con ajo, romero, laurel y pimienta garantiza el disfrute culinario sumado a efectos protectores para la salud.

Un dato científico es que la evidencia confirma que el consumo de una mezcla de especias en las comidas durante cuatro semanas redujo marcadores sanguíneos de inflamación en adultos con riesgo de padecer enfermedades cardiometabólicas.

Si no estás acostumbrado a usarlas, prueba incorporándolas de forma gradual. Con la práctica, notarás que no es necesario apoyarse en sazonadores artificiales y podrás variar los sabores de una misma receta simplemente cambiando la combinación de especias.

2. Grasas saludables: aliadas del corazón

El aceite de oliva y los aguacates son excelentes aliados de una dieta antiinflamatoria. Además, se pueden incorporar frutos secos y semillas para ampliar las opciones y sustituir las grasas saturadas, las cuales aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Sumar este tipo de grasas buenas en lugar de aceites de semillas refinados o mantequilla, no solo brinda un perfil sensorial distinto, sino que ayuda a reducir la inflamación sistémica.

Hábitos nutricionales recomendados:

Preparar aderezos con aguacate o hummus casero.

o hummus casero. Agregar semillas y nueces a las ensaladas.

a las ensaladas. Incluir más pescado (rico en Omega-3) en lugar de cortes grasos de carne roja.

3. Come más verde: densidad nutricional y antioxidantes

El consumo diario de vegetales de hoja verde crudos o cocidos favorece la salud del corazón. Crédito: Elena Veselova | Shutterstock

Los vegetales verdes están repletos de nutrientes y antioxidantes, elementos clave para combatir el daño celular que causa la inflamación. Además, un estudio reciente recomienda el consumo de vegetales como un apoyo nutricional para prevenir la enfermedad cardiovascular.

Las espinacas, acelgas, col rizada (kale) y rúcula son mucho más que simples ingredientes para una ensalada. Su versatilidad permite integrarlas en:

Sopas y cremas.

Tortillas y pizzas saludables.

Arroz, bowls y platos de pasta integral.

Según explica a Eating Well la especialista Theresa Mazza, dietista registrada y máster en salud pública, incorporar estas hojas sobre tacos o pastas puede aumentar significativamente la densidad nutricional de la cena. Mazza destaca especialmente las verduras de hoja verde oscura, que poseen niveles superiores de vitamina C, betacaroteno y polifenoles, esenciales para combatir el estrés oxidativo.

Además de su aporte vitamínico, estas verduras son ricas en magnesio y ofrecen una excelente dosis de fibra, convirtiéndose en aliadas definitivas contra la inflamación.

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