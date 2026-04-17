Tim Howard predice que la Selección de Estados Unidos: “pasará la fase de grupos sin esfuerzo”

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, por eso son cada vez más los análisis sobre el rendimiento de las selecciones comienza a tomar fuerza entre especialistas, exjugadores y figuras del entorno futbolístico. En este contexto, el exportero Tim Howard compartió su visión sobre el posible desempeño de la Selección de Estados Unidos en el certamen.

Durante su intervención en el podcast Unfiltered Soccer, conducido junto a Landon Donovan, Howard analizó el panorama del equipo anfitrión, que ya tiene asegurada su participación en la fase de grupos.

El combinado estadounidense iniciará su camino enfrentando a Paraguay, para posteriormente medirse ante Australia y cerrar contra Turquía.

A primera vista, el sector parece accesible, situación que el propio Howard abordó con optimismo. “¿Estás preparado? Van a pasar de la fase de grupos sin esfuerzo”, señaló durante la conversación, confiando en que el equipo no tendrá complicaciones para avanzar a la siguiente ronda.

Posibilidades de llegar a octavos de final

Sin embargo, el exguardameta también reconoció que el futbol internacional ha cambiado en los últimos años. Selecciones que anteriormente eran consideradas de menor nivel han demostrado capacidad para competir en instancias decisivas, como ocurrió con Marruecos en la Copa del Mundo de 2022.

Este contexto obliga a matizar cualquier pronóstico. Paraguay es un rival con características físicas exigentes, Australia ha mostrado capacidad para sorprender en torneos recientes y Turquía cuenta con una plantilla competitiva. Aun así, Howard mantiene la confianza en el desempeño del equipo local.

“Juegan contra un tercer clasificado, lo que supone dieciseisavos de final; es decir, tienen que llegar a octavos de final y jugar un partido importante. No lo han hecho”, explicó, al detallar el reto que enfrentará el conjunto estadounidense en las rondas eliminatorias.

De cumplirse su predicción, el avance hasta los cuartos de final representaría un logro significativo para el futbol estadounidense. En la era moderna, el equipo solo ha alcanzado esa instancia en una ocasión, durante la Copa del Mundo de 2002, cuando fue eliminado por Alemania.

Con el Mundial cada vez más cerca, las expectativas crecen alrededor de una selección que buscará aprovechar su condición de anfitriona para firmar una actuación histórica ante su afición.

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