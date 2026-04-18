La tecnología redefine el diagnóstico del melasma

El melasma, una de las alteraciones cutáneas más complejas y frecuentes, está entrando en una nueva etapa gracias al uso de tecnología avanzada de diagnóstico facial. Especialistas en dermatología y estética destacan el papel de dispositivos de escaneo profundo como una herramienta clave para mejorar la identificación y el tratamiento de esta condición.

“El melasma se caracteriza por la hiperpigmentación irregular de la piel, causada por una alteración en la producción de melanina. Su origen es multifactorial: intervienen factores genéticos, exposición solar y cambios hormonales, lo que lo convierte en un desafío diagnóstico”, explica Jeison Marbello, cosmiatra clínico certificado y CEO de Banzai Spa NYC.

Según explica, a diferencia de las manchas solares comunes, el melasma suele presentarse de forma simétrica en áreas como la frente, el labio superior, la nariz y las mejillas, y tiene la capacidad de reactivarse con facilidad, especialmente ante estímulos hormonales.

La incorporación de escáneres faciales de alta precisión, como el Aura Reality-3D que Marbello utiliza en su spa médico de Nueva York, permite analizar la piel en múltiples capas./Foto: Joan Wallace

“Durante años, el diagnóstico del melasma se realizaba mediante herramientas tradicionales como la lámpara de Wood o la dermatoscopía, técnicas que presentan limitaciones al evaluar la profundidad real del pigmento. La buena noticia es que hoy tenemos tecnología más avanzada, como el escáner facial”, asegura el experto.

La incorporación de escáneres faciales de alta precisión, como el Aura Reality-3D que Marbello utiliza en su spa médico de Nueva York, permite analizar la piel en múltiples capas, ya que trabaja con un espectro de luces UV que puede llegar a mayor profundidad, generando un “mapa” detallado de la melanina, e identificando dónde está el melasma, cuán profundo es y cuáles son las áreas más afectadas.

Esta tecnología facilita la clasificación del melasma en sus tres tipos principales, dependiendo de lo profundo que esté la melanina: Epidérmico, Dérmico o Mixto. Esta diferenciación es fundamental para determinar el tratamiento adecuado y evitar intervenciones ineficaces o agresivas.

Una herramienta clave

Marbello aclara que esta tecnología no sustituye el criterio clínico, pero sí lo potencia. El escáner facial actúa como una guía visual que permite al profesional ubicar con exactitud la profundidad del pigmento y diseñar un protocolo personalizado.

“El melasma tiene un comportamiento reactivo y defensivo, por lo que entender su origen y profundidad es esencial desde la primera consulta”, explica.

El aparato trabaja con un espectro de luces UV que puede llegar a mayor profundidad, generando un “mapa” detallado de la melanina./Cortesía

Gracias al diagnóstico preciso, los tratamientos pueden adaptarse mejor a cada caso. Entre las opciones más utilizadas, según explica Marbello, se encuentran:

Ácidos despigmentantes como kójico, azelaico, mandélico y glicólico

Niacinamida para uso domiciliario controlado

Peelings suaves progresivos

Técnicas como el microneedling combinado con activos

En casos más complejos, se evalúan otras opciones según el tipo de piel y su clasificación, teniendo especial cuidado en pieles sensibles, grasas o con lesiones activas.

Más allá de la tecnología y los tratamientos en cabina, Marbello enfatiza que el éxito depende en gran medida del compromiso del paciente. El uso constante de protector solar, una rutina adecuada en casa y el control de factores hormonales son determinantes para evitar recaídas.

“El escáner nos da la información, pero el resultado final es una combinación entre diagnóstico, tratamiento y disciplina del paciente”, concluye.

https://www.instagram.com/banzaispanyc/