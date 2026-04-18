Trabajadores del SoFi Stadium amenazan con huelga por mejoras salariales antes del Mundial 2026

La tensión crece en Los Ángeles a medida que la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se acelera y los trabajadores del SoFi Stadium amenazan con una huelga que podría poner en jaque uno de los eventos deportivos más esperados del planeta.

Con la mirada del mundo puesta en el sur de California, el sindicato que representa a unos 2.000 empleados del estadio advierte que sus miembros están preparados para tomar medidas drásticas si no se atienden sus reclamos fundamentales.

Esta situación plantea un escenario de incertidumbre para organizadores, autoridades y aficionados, justo cuando la ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes internacionales.

“Los trabajadores están dispuestos a hacer lo que sea necesario”, declaró María Hernández, organizadora de Unite Here Local 11, el sindicato de la hostelería que agrupa a los empleados de servicios en el recinto.

Peligro real por la huelga

La amenaza de huelga cobra fuerza en un momento crucial, ya que cualquier interrupción en las operaciones del estadio podría afectar gravemente la logística de la Copa Mundial y la experiencia de los asistentes.

El SoFi Stadium, conocido por albergar grandes eventos deportivos y espectáculos internacionales, está en el centro de una disputa laboral que pone en evidencia la importancia de sus trabajadores para el funcionamiento del complejo.

La raíz del conflicto radica en una serie de demandas y preocupaciones que los empleados consideran no resueltas. El sindicato Unite Here Local 11 ha señalado que las condiciones laborales actuales no cumplen con sus expectativas de justicia y seguridad.

Podrían paralizarse cerca de 2,000 empleados. AP Photo/Eric Thayer

Otros reclamos

El sindicato reclama condiciones laborales justas y el acceso a viviendas asequibles para quienes trabajan en el estadio, demandas que consideran esenciales para garantizar la dignidad y estabilidad de los empleados.

La posición del sindicato se sostiene en la convicción de que el éxito del torneo depende del compromiso y la seguridad de sus trabajadores. “Sin estos cocineros, sin estos lavaplatos, sin estos camareros, no hay juegos”, insistió Hernández, resaltando el rol insustituible de quienes laboran en servicios de alimentación y limpieza durante los partidos.

El sindicato ve en la Copa Mundial una oportunidad para que la FIFA y los organizadores demuestren su compromiso con los derechos humanos y las buenas prácticas laborales. “Si la FIFA realmente se preocupa por los derechos humanos, como dicen, esto es algo concreto que pueden hacer”, afirmó la representante sindical.

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