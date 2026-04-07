“ICE fuera del Mundial”: trabajadores del SoFi Stadium amenazan con huelga si la FIFA no actúa

El clima antimigrante que se vive en Estados Unidos sigue causando mella a menos de tres meses para el Mundial 2026. Un sindicato que representa a unos 2,000 trabajadores del sector de alimentos en el SoFi Stadium en California amenazó con ir a huelga si la FIFA no interviene para evitar que agentes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) estén cerca de los estadios.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el sindicato Unite Here Local 11, que agrupa a cocineros, camareros y bármanes del SoFi Stadium en Inglewood, denunció que, a pocas semanas del Mundial, muchos empleados siguen sin un contrato laboral.

El sindicato presentó tres demandas principales a la FIFA y a Kroenke Sports & Entertainment, dueño del estadio.

En primer lugar, pido un compromiso público de que ICE y la Patrulla Fronteriza no participarán en operativos durante el torneo. También solicitaron protección de los empleos y condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados.

Finalmente, demandaron apoyo a la vivienda asequible para empleados del sector. Asimismo, exigieron que en medio del Mundial 2026 no se usen herramientas de inteligencia artificial ni procesos automatizados que puedan reemplazar empleos sindicalizados.

Kurt Petersen, copresidente del sindicato, criticó que “la FIFA y sus patrocinadores ganarán miles de millones en Los Ángeles mientras se niegan a reconocer a los trabajadores que hacen posible este evento”.

Según Local 11, han pedido reuniones con la FIFA desde que la ciudad fue elegida como sede, pero aseguran que nunca obtuvieron respuesta.

Los Ángeles albergará ocho partidos del Mundial en el SoFi Stadium, comenzando el 12 de junio con el duelo entre Estados Unidos y Paraguay.

Partidos del Mundial que se jugarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles

Fase de grupos

12 de junio — Estados Unidos vs. Paraguay

15 de junio — Irán vs. Nueva Zelanda

18 de junio — Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

21 de junio — Bélgica vs. Irán

25 de junio — Estados Unidos vs. Turquía

Fase eliminatoria

28 de junio — Partido de dieciseisavos (Round of 32)

2 de julio — Partido de dieciseisavos (Round of 32)

10 de julio — Cuartos de final

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