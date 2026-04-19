Charlize Theron recordó cuando su madre mató a tiros a su padre para defenderla

La actriz Charlize Theron recordó en una reciente entrevista con The New York Times Magazine el momento en el que su madre mató a tiros a su padre cuando ella era adolescente.

La famosa actriz de 50 años reveló que ese incidente no la “atormenta” hoy en día y reveló qué llevó a su madre a disparar contra su esposo para proteger a su familia.

Según dijo en su relato, su padre estaba en estado de embriaguez cuando la amenazó a ella y a su madre en su casa en Sudáfrica en 1991. Todo comenzó cuando su padre se enojó porque Charlize, quien tenía 15 años en ese momento, entró a la casa de su tío y no saludó a las personas mayores que se encontraban en el lugar. La actriz explicó que no lo hizo porque tenía muchas ganas de orinar y entró directamente al baño, pero su padre lo consideró una falta de respeto.

“Es algo muy importante en Sudáfrica, el respeto que se le tiene a los mayores. Y él se puso furioso. Me decía: ‘¿Por qué no te detuviste? ¿Quién te crees que eres?’“, relató la actriz.

Theron aseguró que tanto ella como su madre sabían que algo malo ocurriría esa noche. Se encerró en su habitación para evitar una confrontación con su padre, pero pudo darse cuenta de que estaba sumamente enojado por la forma en la que entró con el auto al garaje.

Fue en ese momento cuando su padre irrumpió en la casa disparando su arma a través de las puertas de acero. Según explicó, ese tipo de violencia armada era normal en aquella época en Sudáfrica, ya que el país estaba al borde de una guerra civil. La actriz explicó que su madre corrió a la caja fuerte a buscar su arma y fue a la habitación de su hija para intentar protegerla, pero su padre comenzó a disparar a la puerta.

“Disparó a través de las puertas de acero para entrar, dejando muy claro que iba a matarnos. Su hermano también estaba con él. Sabíamos que era grave, así que cuando forzó la primera puerta, mi madre corrió a la caja fuerte a buscar su arma. Entró en mi habitación. Las dos estábamos sujetando la puerta con nuestros cuerpos porque no tenía cerradura. Y él simplemente retrocedió y empezó a disparar a través de la puerta”, dijo.

Afortunadamente, ninguna bala las alcanzó. Charlize Theron afirma que su padre estaba decidido a matarlas y por eso fue a buscar su escopeta. Fue entonces cuando su madre abrió la puerta y disparó el arma contra su cuñado y su esposo.

“El hermano corrió por el pasillo, y ella disparó una bala que rebotó siete veces y le dio en la mano. Es algo inexplicable. Luego siguió a mi padre, que para entonces estaba abriendo la caja fuerte para sacar más armas, y le disparó”, narró.

Theron aseguró que esta experiencia ya no la atormenta y se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres y a la lucha contra la violencia de género. “Creo que hay que hablar de estas cosas porque así la gente no se siente sola. Nunca había oído hablar de una historia así. Cuando nos pasó, pensé que éramos los únicos. Ya no me atormenta este recuerdo”, dijo en la entrevista.

Charlize Theron se ha dedicado al activismo en contra de la violencia contra las mujeres. En 2020, trabajó junto con la organización humanitaria CARE y la Entertainment Industry Foundation para lanzar Together For Her, una campaña para destinar fondos y otros recursos a la lucha contra la violencia doméstica en medio de la pandemia de COVID-19. En 2008 fue nombrada Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas,

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