Charlize Theron revela encuentro sexual con un hombre 23 años menor: “es genial”

Charlize Theron, una de las actrices más icónicas de Hollywood, continúa deslumbrando no solo por su talento, sino por su capacidad para mantenerse vigente y atractiva a sus 49 años. La estrella de The Old Guard recientemente ha compartido detalles muy personales sobre su vida amorosa, sorprendiendo a sus seguidores con una confesión sobre su relación con un hombre mucho menor que ella.

En una reciente entrevista en el famoso podcast Call Her Daddy de Alex Cooper, Theron abrió su corazón y reveló aspectos poco conocidos de su vida íntima. Durante la conversación, la actriz compartió con la audiencia que, a sus casi 50 años, está viviendo una de las mejores etapas de su vida: “No me divertí tanto en mis veintes como lo estoy haciendo ahora”, comentó con una sonrisa.

“Estoy teniendo el mejor sexo de mi vida”, confesó la actriz sudafricana, lo que dejó sorprendidos a sus seguidore.s

Sin embargo, la verdadera sorpresa vino cuando confesó haber tenido relaciones sexuales con un hombre 23 años menor que ella.

Las revelaciones íntimas de Charlize Theron

“Tuve sexo con un chico de 26 años y fue espectacular. Nunca lo había hecho y fue como: ‘esto es genial’”, dijo. Sus palabras provocaron una reacción inmediata en las redes sociales y entre los medios de comunicación.

Una de las voces críticas más destacadas fue la de la periodista Megyn Kelly, quien no tardó en expresar su desacuerdo con las declaraciones de la actriz.

Y es que en su programa, Kelly comentó: “Tiene 49 años y está tratando de sonar como si tuviera 26… Es extraño. No se puede negar que es una gran estrella, pero actúa como tal. Ten algo de clase”.

Curiosamente, el destino ha cruzado nuevamente los caminos de Charlize Theron y Megyn Kelly, ya que en 2019, la actriz sudafricana interpretó a Kelly en la aclamada película Bombshell, que retrata los abusos sexuales en FOX News. Ahora, parece que la vida real está tomando un giro bastante inesperado entre ellas.

A pesar de las críticas, Theron sigue demostrando que vive su vida a su manera, sin dejarse influenciar por lo que otros piensen.

