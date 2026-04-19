El arte de la pasta: los 5 errores que arruinan tu receta (y cómo evitarlos)

La pasta es uno de los alimentos más versátiles y consumidos en el mundo. Aunque su preparación no implica mayores retos, un chef con estrella Michelin revela sus secretos para evitar los cinco errores más comunes y servir un plato digno de un restaurante de alta cocina.

El reconocido chef Jordi Cruz enumera los cinco errores más frecuentes al preparar pasta, desde la gestión de la cantidad de agua y sal, hasta el famoso —y polémico— chorrito de aceite para evitar que se pegue.

Los pilares para una pasta perfecta

Hay una forma de cocinar la pasta para que evitar que se pegue: suficiente agua de cocción. Crédito: Shutterstock

La proporción de agua

Para el chef, es fundamental utilizar la cantidad adecuada. La regla de oro es emplear 1 litro de agua por cada 100 gramos de pasta aproximadamente. Un entorno espacioso permite que la pasta se hidrate de manera uniforme.

El punto exacto de sal

Este elemento es crucial para realzar el sabor. Cruz recomienda una proporción generosa: para 8 litros de agua, se deben añadir unos 100 gramos de sal. La sal debe incorporarse una vez que el agua esté hirviendo.

El “oro líquido” de la cocina

No descartes el agua de la pasta y utilízala para espesar la salsa. Crédito: Shutterstock

Aunque parezca un detalle menor, el agua de cocción es un ingrediente técnico clave para lograr la textura ideal. “Cuando terminemos la pasta en la sartén con la salsa, quizá necesitemos un poquito de líquido y esta agua, rica en almidón, es fundamental para emulsionar y dar consistencia“, detalla el chef.

¿Especias en el agua?

Es una costumbre común añadir laurel, orégano o ajo al agua de cocción. Sin embargo, el chef lo desaconseja, ya que el objetivo es preservar la pureza y el sabor auténtico de la pasta.

El error del aceite

¿Agregas aceite al agua hervida para que no se peguen los espaguetis? Probablemente no sirva para nada. Crédito: Alexanderstock23 | Shutterstock

El último y, quizá, el más grave según Cruz, es añadir aceite al agua de cocción. Se trata de una práctica que compromete el sabor y la textura final. Nunca se debe añadir aceite, porque “hará que la salsa resbale en la pasta”. Una pasta de buena calidad posee porosidad microscópica diseñada específicamente para que la salsa se adhiera; el aceite anula esta propiedad esencial.

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