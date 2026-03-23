Por qué no es tan conveniente comprar plátanos en Costco

Aunque los plátanos son una de las frutas más consumidas por su practicidad y precio accesible, comprarlos en grandes cantidades –como ocurre en Costco– puede no ser la mejor opción para todos los hogares debido a su rápida maduración y vida útil limitada.

A diferencia de otros supermercados donde puedes elegir la cantidad exacta, en Costco los plátanos se venden en paquetes de aproximadamente 3 libras, lo que obliga a los consumidores a comprar más de lo que quizá necesitan.

Este formato, que funciona bien para productos duraderos, puede convertirse en un problema cuando se trata de frutas que se echan a perder rápidamente.

Uno de los principales inconvenientes es el tiempo de maduración.

Muchos consumidores señalan que los plátanos pueden permanecer verdes por varios días y, de forma repentina, volverse demasiado maduros sin pasar por un punto óptimo para consumo.

Un usuario lo describió así, de acuerdo con el portal Tasting Table: “Simplemente se quedaron verdes. Luego, hace unos días, de repente se pusieron cafés. No hubo punto intermedio”. Otros comentarios coinciden con esa experiencia: “Verdes y duros, luego directamente cafés y babosos”.

Este comportamiento se explica porque los plátanos son una fruta climatérica, lo que significa que continúan madurando después de ser cosechados gracias al gas etileno.

Para resistir largos traslados –principalmente desde países de América Latina hacia Estados Unidos– se recolectan verdes.

Sin embargo, factores como cambios de temperatura durante el transporte pueden afectar ese proceso natural.

La temperatura es clave: los plátanos se conservan mejor alrededor de 54 grados Fahrenheit, y el frío excesivo puede alterar su maduración.

Además, la exposición irregular al etileno puede provocar resultados impredecibles, como fruta que parece madura por fuera pero sigue dura por dentro, o combinaciones extrañas de color verde y café.

A esto se suma el tema del desperdicio. Muchos compradores señalan que no logran consumir toda la cantidad antes de que se eche a perder. “No puedo comer cantidades tan grandes antes de que se descompongan”, comentó otro usuario. Este problema es especialmente relevante considerando que, según la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., el desperdicio de alimentos representa un costo importante en los hogares.

Sin embargo, este tipo de compra puede funcionar para familias grandes, personas que consumen plátanos a diario, o quienes los utilizan para recetas como licuados o pan de plátano.

De hecho, algunos consumidores ya anticipan que los últimos plátanos del paquete terminarán en repostería: “Siempre tenemos que hacer pan de plátano con los últimos tres”.

En conclusión, los plátanos de Costco no son de menor calidad, pero su presentación en grandes volúmenes y su comportamiento al madurar hacen que no sean la opción más práctica para todos.

Comprar en menores cantidades puede ser una mejor estrategia para evitar desperdicios y aprovechar mejor esta fruta.

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