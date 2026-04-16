Walmart rediseña su marca Great Value por primera vez en 10 años

Walmart anunció una renovación integral de su marca Great Value, su línea de productos de marca propia, con el objetivo de modernizar su imagen y facilitar la experiencia de compra en medio de un mercado cada vez más competitivo.

El cambio impactará a casi 10,000 productos de alimentos y artículos del hogar, en un proceso gradual que se desarrollará durante los próximos dos años.

De acuerdo con la compañía, los primeros artículos en mostrar la nueva imagen serán los snacks salados, marcando el inicio visible de esta transformación tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Uno de los ejes principales del rediseño es hacer que la información clave sea más clara y accesible para los consumidores.

Walmart busca que datos como el contenido de proteína, los valores nutricionales y etiquetas específicas como ‘libre de gluten’ puedan identificarse de inmediato.

Además, se adoptará una estética más llamativa, con colores brillantes e imágenes destacadas de los alimentos, dejando atrás el estilo más sobrio y minimalista que caracterizó a Great Value durante años.

Otro cambio relevante será la estandarización en la presentación de la información nutricional.

Todos los productos colocarán estos datos en el mismo lugar del empaque, con la intención de facilitar la comparación entre opciones y agilizar la toma de decisiones en el punto de venta.

La renovación llega en un momento clave para la marca, que desde su lanzamiento en 1993 se ha convertido en la más grande de Walmart.

Este movimiento también refleja una transformación más amplia en la industria: las marcas propias ya no son vistas únicamente como alternativas económicas, sino como competidores directos de las marcas tradicionales.

Las cifras respaldan esta tendencia. En 2025, las ventas de productos de marca propia alcanzaron aproximadamente $330 mil millones, lo que representa cerca de una cuarta parte del total del mercado de comestibles, según datos de la firma Circana.

Por su parte, la Private Label Manufacturers Association reportó que estas marcas crecieron 3.3%, alcanzando un récord de $282.8 mil millones, mientras que los productos de marcas reconocidas registraron un desempeño más débil y una caída en ventas por unidad.

El crecimiento está impulsado principalmente por consumidores que buscan ahorrar ante la presión de precios, así como por una percepción cada vez más extendida de que la calidad de las marcas propias es casi igual a la de las marcas tradicionales.

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