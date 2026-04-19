¿La leche te inflama? Descubre cómo seguir disfrutándola sin molestias

Tomarse un vaso de leche o una bebida láctea puede parecer algo inofensivo; sin embargo, hay personas que, con solo probarlas, experimentan inflamación, sensación de pesadez, gases o incluso reflujo. Pero esto no significa necesariamente que debas eliminarla de tu dieta. Una experta comparte sus consejos para que sigas disfrutando de este alimento sin molestias.

Mariana Zapien, ingeniera en alimentos, explica que una de las razones principales por las cuales las personas se inflaman al consumir leche es la intolerancia a la lactosa.

«Muchas personas creen que esto sucede porque los adultos ya no deberían tomar leche, pero, en realidad, la leche sigue siendo una excelente fuente de proteína y nutrientes esenciales. El problema casi siempre es otro: la lactosa», señala la experta.

¿Qué es realmente la lactosa?

La leche y los productos lácteos deslactosadas tiene un sabor más dulce en comparación con la leche normal. Crédito: Shutterstock

La lactosa es el azúcar natural de la leche. Para digerirla correctamente, nuestro cuerpo necesita una enzima llamada lactasa, cuya producción suele disminuir a medida que avanzamos en edad.

«Cuando esto pasa, la lactosa llega al colon y la microbiota la fermenta, produciendo gases y molestias digestivas», explica Zapien. Por eso, el mercado ofrece alternativas, aunque aclara que no todas se producen igual.

Tipos de leche y sus diferencias

Es fundamental conocer qué estamos consumiendo para elegir la opción que mejor se adapte a nuestro sistema digestivo:

Leche deslactosada tradicional: Se elabora agregando la enzima lactasa directamente a la leche para romper la lactosa en dos azúcares más simples: glucosa y galactosa . Debido a este proceso, el producto final sabe mucho más dulce y aún puede contener trazas mínimas de lactosa.

Se elabora agregando la enzima lactasa directamente a la leche para romper la lactosa en dos azúcares más simples: y . Debido a este proceso, el producto final sabe mucho más dulce y aún puede contener trazas mínimas de lactosa. Leche mediante ultrafiltración: Este método utiliza membranas microscópicas que funcionan como filtros. «Esas membranas dejan pasar moléculas pequeñas como la lactosa, pero retienen y concentran más proteína y más calcio. Es, básicamente, colar la leche a nivel molecular», detalla la ingeniera. Una gran ventaja es que este proceso logra un producto 0% lactosa sin desarrollar ese dulzor característico.

Si la leche te cae mal, no significa que debas dejar de tomarla. La clave está en elegir la alternativa adecuada para tu cuerpo. La leche sigue siendo una fuente de proteína de alta calidad, además de aportar calcio y otros nutrientes vitales que fortalecen tu salud ósea.

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