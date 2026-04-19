McDonald’s cambia forma de pago para reducir tiempo de espera

McDonald’s está transformando la manera en que sus clientes ordenan y pagan en restaurantes, con una apuesta cada vez más fuerte por opciones digitales, pagos sin contacto y programas de recompensas vinculados a la app oficial.

Los cambios ya se están viendo en múltiples sucursales y forman parte de una estrategia enfocada en acelerar el servicio, reducir filas y aumentar el uso de herramientas tecnológicas dentro de sus restaurantes y drive-thru.

La app gana protagonismo

Uno de los principales movimientos de McDonald’s es impulsar los pagos móviles. A través de su aplicación, los clientes pueden ordenar con anticipación, pagar desde el teléfono y recoger sin pasar por la fila en muchas ubicaciones.

Esto ayuda a disminuir tiempos de espera, especialmente en horas pico, además de permitir que la empresa envíe promociones y descuentos directamente al celular del consumidor.

Más kioscos de autoservicio

Otra tendencia visible es la expansión de kioscos con pantallas táctiles, que en muchas tiendas están sustituyendo parte de la atención tradicional en caja.

Estos equipos permiten personalizar pedidos y pagar con tarjeta, billeteras digitales o métodos sin contacto.

Entre sus ventajas destacan menos errores en órdenes, mayor rapidez y capacidad para procesar varias compras al mismo tiempo.

Pagos sin contacto se vuelven comunes

La cadena también está impulsando los pagos contactless, ya sea con tarjetas que se acercan al lector o mediante servicios como Apple Pay y Google Pay.

El beneficio principal es la rapidez: no se necesita insertar tarjeta, usar efectivo ni esperar demasiado. Sin embargo, este sistema también puede hacer más fácil gastar sin percibirlo.

El efectivo sigue, pero pierde terreno

Aunque McDonald’s continúa aceptando efectivo, en algunos restaurantes nuevos o remodelados las opciones digitales tienen mayor presencia y prioridad operativa.

Esto podría representar una incomodidad para quienes usan efectivo como método para controlar gastos diarios, aunque refleja una tendencia más amplia hacia una economía cada vez menos dependiente del dinero físico.

Recompensas ligadas al pago digital

Parte central de esta estrategia es el programa MyMcDonald’s Rewards. Los clientes que pagan mediante la app o escanean su código acumulan puntos que después pueden canjearse por comida gratis.

Esto incentiva compras repetidas y premia a los usuarios frecuentes, especialmente a quienes visitan la cadena con regularidad.

Ofertas personalizadas según tus hábitos

La empresa también utiliza información de compras y horarios de visita para mostrar promociones más personalizadas en la aplicación.

Por ejemplo, quienes compran café por las mañanas podrían recibir descuentos en desayunos. Aunque esto puede representar ahorro real, también busca aumentar la frecuencia de consumo.

Drive-thru más rápido

El autoservicio sigue siendo una prioridad para la cadena. Nuevos sistemas de pago, tableros digitales y registros desde la app buscan acelerar la experiencia al llegar en automóvil.

En algunas ubicaciones, incluso puede reconocerse la llegada del usuario mediante la aplicación para agilizar la entrega.

Qué significa para tu bolsillo

La gran apuesta de McDonald’s es la conveniencia. Sin embargo, la facilidad para ordenar con unos cuantos toques también puede llevar a compras impulsivas o a perder control del gasto.

Al mismo tiempo, las apps y recibos digitales permiten revisar consumos, detectar hábitos y fijar límites. La clave está en usar estas herramientas de forma consciente.

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