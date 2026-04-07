Qué hace KFC con el pollo que sobra al final del día

Con miles de restaurantes en todo el mundo y ventas que alcanzaron $36,400 millones en 2025, KFC maneja diariamente grandes volúmenes de comida. Esto inevitablemente genera sobrantes al final de la jornada, y la cadena ha desarrollado distintas formas de aprovechar ese pollo antes de desecharlo.

Una de las principales estrategias es la donación.

Desde 1999, la Fundación KFC participa en el programa Harvest, impulsado por Yum! Brands, que conecta restaurantes con bancos de alimentos y organizaciones contra el hambre.

Gracias a esta iniciativa, la cadena ha donado más de 92 millones de comidas a más de 4,300 organizaciones sin fines de lucro.

Este esfuerzo no solo busca reducir el desperdicio, sino también apoyar a comunidades necesitadas.

Como explicó Trisha Baksh, responsable de marca de una franquicia en Trinidad y Tobago: “Nuestro programa Harvest encarna la creencia de que la comida tiene el poder de unir, elevar e inspirar el cambio”.

Cuando el pollo no se dona, otra práctica común es reutilizarlo en otros productos del menú.

De acuerdo con testimonios de empleados, el pollo que no se vende puede ser desmenuzado y utilizado al día siguiente para preparar los tradicionales chicken pot pies, una especie de pastel salado.

“Trabajé un verano en KFC cuando era adolescente”, relató un usuario en línea, según Mashed.

“Al final de la noche nos poníamos guantes y retirábamos el pollo de los huesos para usarlo en los pot pies”, añadió.

Además, existen otras prácticas no oficiales para evitar desperdicios.

Algunos exempleados han señalado que, antes de cerrar, ciertos restaurantes venden cubetas de pollo con descuento, permiten que el personal se lleve parte de la comida o incluso la consumen en el lugar.

Sin embargo, cuando el excedente no puede ser donado, reutilizado o consumido, termina siendo desechado.

Aun así, la cadena prioriza alternativas que permitan aprovechar la mayor cantidad posible de alimento antes de llegar a ese punto.

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