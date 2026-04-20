Estos son los 10 estados en donde es más barato comprar gasolina

El precio de la gasolina en Estados Unidos registró un fuerte aumento entre mediados de marzo y abril de 2026, pero aun con ese repunte existen estados donde llenar el tanque sigue siendo más accesible que en el resto del país.

De acuerdo con datos de AAA, el promedio nacional subió de $3.675 a $4.118 por galón, un incremento de $0.44 en pocas semanas.

El alza se dio después de un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero y del bloqueo estadounidense al Estrecho de Ormuz al 13 de abril, situación que elevó la preocupación por nuevos aumentos.

Pese al contexto, varios estados mantienen precios por debajo del promedio nacional.

Los 10 estados más baratos para comprar gasolina

1. Oklahoma – $3.442 por galón

Oklahoma se colocó como el estado más barato del país para comprar gasolina. Su precio promedio es 16% menor al nacional. Un mes antes costaba $3.192.

También reportó el precio promedio más bajo en gasolina premium.

2. Kansas – $3.495 por galón

Kansas ocupa el segundo lugar. En marzo incluso encabezaba la lista, cuando el galón costaba $3.121, pero después aumentó 12%.

3. Nebraska – $3.606 por galón

Nebraska se mantiene 15% por debajo del promedio nacional. Además, fue uno de los estados con menor alza mensual, de alrededor de 9%.

4. North Dakota – $3.612 por galón

North Dakota destacó por tener uno de los precios mínimos más bajos detectados en estaciones: $2.759 por galón.

5. Arkansas – $3.645 por galón

Arkansas registró uno de los mayores aumentos desde marzo, cercano a 14%, aunque sigue dentro de los estados más económicos.

6. Iowa – $3.660 por galón

Iowa mantiene precios relativamente estables. Hace un mes promediaba $3.335.

7. Missouri – $3.665 por galón

Missouri tuvo el mayor incremento entre los estados de esta lista: 15%, al subir desde $3.199 en marzo.

8. South Dakota – $3.680 por galón

South Dakota se ubica 11% por debajo del promedio nacional, aunque con diferencias marcadas entre zonas.

9. Georgia – $3.695 por galón

Georgia registró uno de los menores aumentos del último mes, de solo 6%, siendo uno de los mercados más estables del listado.

10. Minnesota – $3.718 por galón

Minnesota cierra el top 10 con un precio aún inferior a $4 por galón, alrededor de 10% menos que la media nacional.

Qué está empujando los precios

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente suelen impactar directamente el mercado energético mundial, especialmente cuando hay riesgos sobre rutas clave de transporte petrolero como el Estrecho de Ormuz.

Por ello, especialistas advierten que el precio de la gasolina podría seguir fluctuando en las próximas semanas.

Qué deben hacer los conductores

Ante este panorama, comparar precios por estado o incluso por ciudad puede marcar una diferencia importante para quienes recorren largas distancias o dependen del automóvil diariamente.

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