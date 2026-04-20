Director del FBI formula millonaria demanda contra revista por artículo que lo acusa de ebriedad

El director del FBI, Kash Patel, demandó este lunes a la revista The Atlantic debido a un reportaje publicado el pasado viernes al que catalogó como “difamatorio“, y ahora exige una indemnización de $250 millones de dólares.

Según defensa de Patel, en un documento publicado por NBC News, el artículo es un “ataque generalizado, malicioso y difamatorio”. La demanda, interpuesta en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, busca desmentir las versiones que señalan ausencias injustificadas y falta de compromiso laboral.

El documento sostiene que Patel se encuentra en la sede del FBI casi a diario, y cuando no está en la sede, visita las oficinas regionales.

“Algo que ha hecho con más frecuencia que cualquiera de sus predecesores, un hecho que se puede verificar de forma independiente a través de su cuenta pública en las redes sociales, que los demandados recibieron instrucciones específicas de revisar”, indicó el documento de la defensa.

Aclaratoria sobre el bloqueo informático del 10 de abril

The Atlantic basó parte de su narrativa en un incidente ocurrido el 10 de abril, cuando el director fue bloqueado del sistema informático interno. La revista aseguró que esto generó pánico en el funcionario.

Sin embargo, la demanda aclaró que esta interpretación es “falsa” y que el hecho fue únicamente un “problema técnico rutinario al iniciar sesión en un sistema gubernamental, que se solucionó rápidamente”. El FBI informó previamente al medio que los rumores de despido eran “inventados”, según la defensa.

Sobre las acusaciones de consumo de alcohol, la demanda asegura que “el director Patel no bebe en exceso” en los establecimientos citados por la periodista Sarah Fitzpatrick “ni en ningún otro lugar, y esto no ha sido, ni ha sido nunca, motivo de preocupación para el gobierno”.

¿Qué dijo Patel sobre los despidos de empleados del FBI?

En cuanto a los despidos de empleados en la agencia, Patel afirmó que “no ha atacado a adversarios políticos o personales” y que “las medidas disciplinarias del FBI solo se toman cuando los empleados han actuado de forma poco ética o han socavado la misión”. Calificó además a las fuentes del reportaje como “partidistas con intereses ocultos y que no están en posición de conocer los hechos”.

“Me complace anunciar en su programa que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Si quieren atacar mi reputación, adelante. Nos vemos en los tribunales”, manifestó anteriormente Patel en declaraciones a Fox Business.

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