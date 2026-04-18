Tribunal permite a Trump seguir con su polémico salón de baile en la Casa Blanca

Un tribunal federal de apelaciones dio luz verde temporal a los planes del presidente Donald Trump de construir el salón de baile de $400 millones de dólares en la Casa Blanca, al suspender un bloqueo parcial que había sido impuesto en primera instancia, según informó Associated Press.

La decisión fue tomada por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que el viernes dejó en pausa la orden del juez federal Richard Leon.

Ese fallo, emitido un día antes, mantenía paralizada la construcción en superficie del proyecto en el terreno donde antes se ubicaba el Ala Este. El tribunal de apelaciones fijó una audiencia para el 5 de junio, en la que revisará el caso.

En su resolución, Leon permitió únicamente la continuación de las obras subterráneas, vinculadas a un búnker y otras instalaciones que calificó como de “seguridad nacional”, pero frenó el avance del salón de baile en superficie, previsto con una extensión de unos 90,000 pies cuadrados.

El proyecto ha estado rodeado de controversia desde que, el otoño pasado, Trump ordenó la demolición del Ala Este para levantar en ese espacio la nueva estructura.

La organización National Trust for Historic Preservation presentó una demanda para detener la obra, al considerar que el mandatario se excedió en sus atribuciones al no contar con la aprobación previa de agencias federales clave ni del Congreso.

A finales de marzo, el juez Leon falló a favor de la organización, aunque dejó una ventana para que continuaran ciertos trabajos mientras se resolvía el proceso. La administración Trump apeló esa decisión, lo que derivó en la reciente intervención del tribunal superior.

Trump ha defendido el proyecto como una mejora necesaria para el complejo de la Casa Blanca. Sostiene que el salón de baile será financiado mediante donaciones privadas de individuos y corporaciones con alto poder adquisitivo, aunque los costos asociados a la seguridad correrían por cuenta de los contribuyentes.

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