Hawks igualan la serie ante Knicks con remontada histórica en el Madison Square Garden

Los Atlanta Hawks dieron el golpe este lunes en el Madison Square Garden al vencer a los New York Knicks por 107 a 106 e igualar 1-1 esta serie de primera ronda de los playoffs de la NBA.

El escolta CJ McCollum anotó 32 puntos para liderar la remontada e igualar a una victoria por lado y el próximo jueves viaja a Atlanta para el primer juego en el State Farm Arena.

Atlanta Hawks estuvo abajo en el marcador durante toda la segunda mitad y perdían por 12 puntos al final del tercer cuarto. Atlanta fue recortando distancias y una canasta de McCollum les dio la ventaja de 101-100 —la primera de la serie en la segunda mitad— a falta de 2:09 para el final.

Anotó otra canasta para una ventaja de tres puntos, y después de que Jalen Brunson empató con un triple, McCollum respondió con otro tiro en suspensión para poner el marcador 105-103 a falta de 33 segundos.

“Solo vine a competir”, dijo McCollum. “Ahora es cuando inicia la serie, vamos de regreso a casa y en eso nos debemos concentrar”.

“Somos un equipo joven. Hoy no jugamos en nuestro mejor nivel pero generamos suficientes oportunidades”, agregó McCollum.

Jonathan Kuminga aportó 19 puntos saliendo desde el banquillo y Jalen Johnson anotó 17, incluyendo una canasta a falta de 10 segundos para el final que puso al sexto cabeza de serie con una ventaja de cuatro puntos.

Por los Knicks Brunson anotó 29 puntos y Karl-Anthony Towns sumó 18.

Cavs puso 2-0 la serie ante Raptors

Donovan Mitchell y James Harden se combinaron para anotar 58 puntos en la victoria de Cleveland Cavaliers por 115-105 sobre Toronto Raptors este lunes, resultado que les permite tomar ventaja de 2-0 en su serie de primera ronda de playoffs de la Conferencia Este de la NBA.

Los Cavs, que ya habían ganado con autoridad el sábado por 126-113, volvieron a mostrarse demasiado fuertes para Toronto, al ganar en la jornada de principio a fin en el Rocket Arena, en Cleveland.

Mitchell terminó con 30 puntos, incluidos cuatro triples, mientras que Harden aportó 28 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Evan Mobley también tuvo una gran noche para Cleveland, con 25 puntos, producto de 11 aciertos en 13 lanzamientos.

La victoria de los Cavs confirmó que la sociedad ofensiva entre Mitchell y el veterano Harden, de 36 años, que llegó al equipo vía traspaso en febrero, está floreciendo en el momento justo para Cleveland.

“Él lleva haciéndolo un poco más tiempo que yo, pero los dos llevamos mucho tiempo en esto, solo tratando de encontrar formas de ganar”, dijo Mitchell sobre Harden.

“Ya sea pasando, tomando rebotes, consiguiendo paradas defensivas… cuando tienes a dos tipos que persiguen lo mismo, sin duda ayuda”, añadió Mitchell.

La anotación de Toronto estuvo liderada por Scottie Barnes, con 26 puntos, mientras que RJ Barrett sumó 22.

El tercer partido de la serie se disputará el jueves en Toronto.

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