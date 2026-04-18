Knicks se estrenan con triunfo ante Hawks en los playoffs de NBA

Los New York Knicks vencieron este sábado por 113-102 a los Atlanta Hawks en el Madison Square Garden en su estreno en la serie de playoffs de la NBA gracias a la actuación de Jalen Brunson, que aportó 28 puntos.

Brunson registró 7 asistencias, 5 rebotes y un robo, impulsado especialmente por un primer cuarto en el que sumó 19 puntos.

Karl-Anthony Towns, el otro All-Star de los Knicks, no anotó hasta bien entrado el segundo cuarto. Pese a que al dominicano le costó carburar, terminó volando en la pista con 25 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 3 tapones y un robo.

De la mano de Brunson y Towns, los Knicks empezaron con buen pie su camino en busca de un anillo que se les resiste desde 1973, hace más de 50 años. El conjunto neoyorquino tampoco llega a unas Finales de la NBA desde 1999 después de que la temporada pasada quedaran apeados en las finales de conferencia por los Indiana Pacers.

Esta temporada, New York ya tocó metal con la NBA Cup en diciembre, y en la temporada regular consiguieron un meritorio tercer puesto del Este -solo por detrás de Detroit y Boston- con un balance de 53-29, el mejor desde 2013.

Denver Nuggets superó a Minnesota Timberwolves

Los Denver Nuggets se llevaron la victoria el sábado por la noche, 116-105, sobre los Minnesota Timberwolves en el primer partido de su serie de playoffs de la Conferencia Oeste.

Jamal Murray se mostró demoledor desde la línea de tiros libres: convirtió sus 16 intentos, rompiendo así un récord de la franquicia, en una actuación que culminó con 30 puntos, la cifra más alta del encuentro.

“Me pareció que me hicieron falta en absolutamente todos ellos”, comentó Murray tras el partido. “No sé de qué está hablando todo el mundo. [Fueron] faltas de verdad”.

Los Nuggets anotaron 30 de sus 33 tiros libres en la jornada, un factor que resultó crítico, ya que en la segunda mitad registraron un pobre 1 de 17 desde detrás del arco de tres puntos y, fácilmente, podrían haber dilapidado toda la ventaja de 15 puntos que habían construido durante el tercer cuarto.

En cambio, Denver resistió para asegurar una victoria luchada en casa y tomar una ventaja de 1-0 en la serie; esta es la octava ocasión en la que se ponen por delante en el partido inaugural de una serie de playoffs de las nueve que han disputado desde 2023.

Paliza de Orlando Magic a Detroit Pistons

Paolo Banchero anotó 25 puntos y los Orlando Magic construyeron una ventaja de 35 puntos en la primera mitad, encaminándose hacia una victoria aplastante de 121-90 sobre los Charlotte Hornets en un partido de play-in disputado el viernes, con lo que avanzaron a la primera ronda de los playoffs contra los Detroit Pistons.

Los Magic se adjudicaron el octavo puesto en la siembra de los playoffs y comenzarán su serie al mejor de siete partidos en Detroit este domingo. Su victoria por 31 puntos marca el mayor margen de triunfo registrado por cualquier equipo en un partido del play-in, según datos de ESPN Research.

Banchero sumó 12 puntos y Wendell Carter Jr. aportó 10, mientras que los Hornets registraron una efectividad de 5 de 20 en tiros de campo y cometieron seis pérdidas de balón en el primer cuarto, quedando rezagados en el marcador por 38-16.

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