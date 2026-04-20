Qué pasa si tomas viagra sin tener disfunción eréctil: médicos advierten

Una práctica conocida como “viagra recreativo” se ha estado popularizando entre los hombres que pretenden mejorar su potencia sexual, incluso sin tener disfunción eréctil. Aunque pueda parecer una buena idea, sobre todo cuando “la caída” es por factores psicológicos, expertos advierten que hay riesgos severos.

El hábito es sencillo: previo a un encuentro íntimo, un hombre sin disfunción eréctil toma una píldora de viagra, creyendo que su erección va a ser el doble o el triple de firme. Sin embargo, el objetivo de sorprender y satisfacer a la pareja puede acabar muy mal.

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Cuáles son los riesgos de tomar viagra sin tener disfunción eréctil

El doctor Arthur Burnett, profesor de urología de la Johns Hopkins Medicine, aclara que si una persona no tiene problemas para lograr o mantener una erección, el medicamento no potenciará su desempeño. En otras palabras, no actúa como un “mejorador” universal.

Esto se debe a que el sildenafilo, componente activo del viagra, trabaja facilitando el flujo sanguíneo hacia el miembro masculino cuando hay estimulación sexual. Si ese mecanismo ya funciona correctamente, el efecto adicional es mínimo o inexistente.

Un metaanálisis con más de 150 estudios ha identificado reacciones comunes como dolor de cabeza, molestias estomacales, mareos, náuseas, dolor muscular e incluso alteraciones visuales, como visión azulada o borrosa.

Aunque estos síntomas suelen ser temporales, su aparición sin un beneficio claro hace que el consumo recreativo pierda sentido desde el punto de vista médico.

El uso de viagra debe estar supervisado por un médico, quien determinará si realmente es necesario y en qué dosis. Crédito: Artem Evdokimov | Shutterstock

El riesgo más serio: el priapismo

Uno de los efectos más preocupantes es el priapismo, una erección prolongada que no desaparece de forma natural. Según la Cleveland Clinic, esta condición ocurre cuando la sangre queda atrapada en el miembro y no puede drenar correctamente.

Si una erección dura más de cuatro horas, se considera una urgencia médica. En casos extremos, puede causar daño permanente e incluso requerir intervenciones quirúrgicas severas.

En su contraparte, el doctor Ian Kerner, psicoterapeuta y consejero sexual, explica que algunos hombres con disfunción eréctil de origen psicológico, como ansiedad por el desempeño o estrés, pueden experimentar una mejora temporal.

En estos casos, el efecto no es solo físico, sino también mental: al confiar en el medicamento, disminuye la presión y mejora la respuesta sexual. Aun así, los expertos coinciden en que esto debe manejarse con orientación profesional y no como hábito.

En conclusión: el viagra no es un suplemento recreativo. Su uso debe estar supervisado por un médico, quien determinará si realmente es necesario y en qué dosis. Consumirlo por curiosidad o presión social puede exponerte a riesgos innecesarios.

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