Tim Cook deja Apple tras 15 años: John Ternus será el nuevo CEO a partir de septiembre

Tim Cook anunció este lunes 20 de abril que dejará la dirección ejecutiva de Apple el 1 de septiembre de 2026, tras casi 15 años al frente de la compañía más valiosa del mundo. De acuerdo con un comunicado de la empresa, será reemplazado por John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, quien asumirá como CEO en la misma fecha. Cook pasará al cargo de presidente ejecutivo (executive chairman), con funciones de supervisión y representación ante organismos regulatorios globales.

La decisión fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración, que la describe como el resultado de un proceso de planificación de sucesión a largo plazo. El mismo órgano designará a Ternus como miembro del consejo a partir del 1 de septiembre. Arthur Levinson, quien había sido presidente no ejecutivo durante 15 años, asumirá el rol de director independiente principal.

Quince años de crecimiento sostenido

Cook tomó las riendas de Apple en agosto de 2011, semanas antes de la muerte de Steve Jobs. En ese momento, la empresa tenía una capitalización de mercado de aproximadamente 350,000 millones de dólares. Bajo su conducción, esa cifra creció hasta los 4 billones (un aumento superior al 1,000%) y los ingresos anuales pasaron de 108,000 millones a más de 416,000 millones en el año fiscal 2025.

La aportación más significativa de la gestión de Cook tiene que ver con la capacidad operativa de la compañía californiana: reorganizó la cadena de suministro global, redujo el tiempo de rotación de inventarios de varios meses a cinco días y estableció una estructura directiva por proyectos que eliminó fricciones entre divisiones. El precio de la acción se multiplicó unas 20 veces durante su gestión, frente a un alza de apenas seis veces del S&P 500 en el mismo período. La división de servicios (iCloud, Apple Pay, Apple TV, Apple Music) creció hasta superar los 100,000 millones de dólares anuales, el equivalente a una empresa Fortune 40. La base instalada de dispositivos activos llegó a 2,500 millones.

La reacción del mercado ante el anuncio fue moderadamente negativa: las acciones cayeron más del 2% en operaciones fuera del horario regular.

El sucesor: un ingeniero con 25 años en la compañía

John Ternus tiene 50 años, es ingeniero mecánico egresado de la Universidad de Pensilvania y lleva un cuarto de siglo dentro de Apple. Se incorporó en 2001 al equipo de diseño de producto, fue nombrado vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013 y ascendió a vicepresidente sénior en 2021. Ha supervisado el hardware de cada generación del iPhone, iPad, AirPods, Mac y Apple Watch. Entre los productos más recientes bajo su conducción directa figuran el MacBook Neo y el iPhone Air, la variante ultrafina de la línea iPhone 17.

En enero de 2026, Apple amplió su responsabilidad para incluir la supervisión del equipo de diseño, un cargo que históricamente había dependido del propio CEO, un movimiento que en retrospectiva se lee como preparación deliberada para el traspaso.

En el comunicado oficial, Cook describió a su sucesor con una declaración precisa en su función: “Tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con integridad. Sus contribuciones a Apple durante 25 años ya son demasiado numerosas para contarlas”. La cita construye una línea de continuidad de valores en un momento de incertidumbre para inversores y empleados. El propio Ternus completó esa lectura al señalar que tuvo la oportunidad de trabajar bajo Steve Jobs y de tener a Cook como mentor.

John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, quien asumirá como CEO de Apple. Crédito: Cortesía

El peso de la IA sobre la transición

Ternus asume el mando en un momento crítico para Apple en materia de inteligencia artificial. La compañía acumuló críticas por el retraso en el relanzamiento de Siri con IA y tuvo que llegar a un acuerdo con Google para integrar Gemini en el iPhone, creando una dependencia incómoda con un rival directo. Esto se suma a la salida reciente de varios ejecutivos estratégicos, entre ellos el responsable de inteligencia artificial, John Giannandrea.

El perfil de Ternus (ingeniero de hardware, formado en producto y cadena de suministro) no es el más obvio para liderar una ofensiva en software e inteligencia artificial y ese seperfila como el principal desafío que tiene por delante.

El episodio de marzo

El anuncio de hoy adquiere una dimensión adicional por lo ocurrido apenas 34 días antes. El 17 de marzo, en una entrevista con Good Morning America, Cook desmintió los rumores sobre su retiro: dijo que su vínculo con Apple estaba “intacto” y que no podía imaginar su vida sin la compañía. Apple encuadra hoy la transición como resultado de una planificación a largo plazo, lo que convierte aquellas declaraciones en parte de la gestión informativa previa a una decisión ya tomada.

Cook permanecerá con influencia real sobre la empresa. Como executive chairman, mantendrá interlocución con reguladores y gobiernos, lo que podría condicionar el margen de maniobra inicial de Ternus. El esquema replica el que Jobs utilizó al nombrarse chairman antes de su muerte.

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