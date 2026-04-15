Cuánto podría subir tu recibo de luz en EE.UU. por la demanda de la IA

El crecimiento acelerado de la demanda de inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en una alerta sobre el costo de la electricidad de manera general en los hogares en Estados Unidos.

Estimaciones de empresas y reguladores del sector energético señalan que la demanda de los centros de datos podría elevar las tarifas eléctricas en algunos estados, en rangos que van del 2% al 9%, según la región y la infraestructura disponible.

El fenómeno podría traducirse en recibos de luz más altos para millones de hogares, especialmente en temporadas de alto consumo, como verano o invierno.

La inteligencia artificial está disparando el consumo eléctrico

El auge de herramientas de IA está provocando una expansión sin precedentes de la instalación de centros de datos en Estados Unidos, los cuales requieren grandes cantidades de energía para operar de forma continua.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), los centros de datos podrían duplicar su consumo eléctrico hacia 2030 para responder al crecimiento de aplicaciones de IA generativa, que demandan más capacidad de procesamiento que otras herramientas.

“Los centros de datos se están convirtiendo en uno de los principales motores del crecimiento de la demanda eléctrica”, señaló la agencia en un informe reciente.

Cuánto podría subir tu recibo de luz en 2026

El impacto para los consumidores de este fenómeno ya comienza a arrojar cifras concretas. El Bank of America Institute señala que el crecimiento de la demanda energética —impulsado en parte por la expansión de centros de datos y la inteligencia artificial— está obligando a aumentar la inversión en infraestructura eléctrica, lo que podría traducirse en mayor presión sobre las tarifas para los consumidores en los próximos años.

En paralelo, estimaciones de reguladores y empresas del sector apuntan a posibles aumentos de entre 2% y 9% en tarifas eléctricas, equivalentes a incrementos de $10 a $30 dólares mensuales en hogares de algunas regiones del país como Virginia (+13%), Illinois (+16%) y Ohio (+12%).

Aunque el Bank of America Institute no establece un porcentaje específico, sí advierte que la presión energética derivada de la IA podría trasladarse a los consumidores para poder cubrir estos costos adicionales.

En la práctica, la Administración de Información Energética (EIA) y análisis de Goldman Sachs muestran que los precios residenciales de electricidad subieron entre 6.9% y 10.5% en 2025, superando la inflación general del 2.9%. Goldman Sachs proyecta un aumento adicional de 6% en precios de electricidad para los hogares hacia 2027.

También, un estudio de Carnegie Mellon proyecta que el crecimiento de centros de datos y minería de criptomonedas podría aumentar los costos promedio de generación eléctrica en 8% a nivel nacional, por lo que los incrementos podrían ser mayores en el mediano plazo.

El papel de los centros de datos en el aumento de tarifas

Los centros de datos no solo consumen energía, también requieren infraestructura adicional: redes eléctricas, sistemas de enfriamiento y generación constante.

Según el Departamento de Energía (DOE), estas instalaciones pueden consumir tanta electricidad como ciudades pequeñas y están obligando a las compañías eléctricas a invertir más recursos para expandir su capacidad.

Los costos de infraestructura y operación del sistema eléctrico forman parte de las tarifas que pagan los usuarios, señala el organismo federal.

¿Cuándo se sentirá más este impacto en los hogares?

El aumento en los recibos no sería uniforme a lo largo del año. Se espera que el impacto se incremente en temporadas y momentos del día donde hay una mayor demanda de energía.

Los momentos más críticos incluyen:

Verano: uso intensivo de aire acondicionado

Invierno: calefacción en estados del norte

Horas pico: mayor presión sobre la red eléctrica

Esto significa que los hogares podrían notar incrementos más marcados en sus facturas en estos periodos.

¿Por qué el costo no lo absorberán solo las empresas?

Este cambio de comportamiento en la demanda podría generar una situación injusta: Aunque las grandes tecnológicas impulsan la demanda energética, el sistema eléctrico en EE.UU. funciona bajo esquemas donde los costos se distribuyen entre todos los usuarios, por lo que los hogares tendrían que enfrentar incrementos en sus facturas, aun cuando no aumenten su consumo directo.

Esto se debe a que:

Las inversiones en infraestructura se reparten en tarifas

Los consumidores residenciales absorben parte del aumento

Las empresas eléctricas trasladan costos operativos

De acuerdo con datos del sector energético, las tarifas eléctricas en el país incluyen los costos de inversión, operación y expansión de la red, por lo que aumentos en infraestructura pueden trasladarse a los consumidores.

¿Qué significa esto para las familias hispanas en EE.UU.?

Para muchas familias, especialmente aquellas con ingresos ajustados, incluso pequeños incrementos en servicios básicos, como este caso, pueden tener un impacto significativo.

En particular:

Un aumento de $20 mensuales representa hasta $240 al año

representa hasta El efecto negativo puede combinarse con incrementos en otros servicios e inflación

Reduce margen de ahorro o consumo

Además, el impacto es más grave en estados con costos de vida ya elevados.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el impacto de los centros de IA en el recibo de electricidad

¿Por qué la IA afecta el precio de la electricidad?

Porque requiere centros de datos que consumen grandes cantidades de energía, aumentando la demanda total del sistema eléctrico.

¿Cuánto podría subir mi recibo de luz?

Las estimaciones apuntan a aumentos de entre 2% y 9%, lo que podría representar entre $10 y $30 dólares adicionales al mes.

¿Cuándo empezarán a subir las tarifas?

Algunos incrementos ya se reflejan en 2026, pero el impacto será más claro en los próximos años.

¿En qué estados será más caro?

En aquellos con mayor concentración de centros de datos o alta demanda energética.

¿Se puede evitar este aumento?

No directamente, aunque reducir consumo en horas pico puede ayudar a mitigar el impacto.

Conclusión

El crecimiento de la inteligencia artificial está generando un cambio estructural en el consumo energético de Estados Unidos, y sus efectos ya comienzan a trasladarse al bolsillo de los consumidores.

Aunque el aumento en el recibo de luz puede parecer gradual, su impacto acumulado podría ser significativo para millones de hogares. En un contexto de inflación y costos elevados, este es un factor adicional que las familias deberán considerar en su presupuesto en los próximos años.

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