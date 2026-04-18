Miles de empleos podrían perderse en mayo en EE.UU. y Meta ya prepara nuevos recortes

Meta Platforms, empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, confirmó este jueves 17 de abril que a partir del próximo 20 de mayo de 2026 iniciará una primera oleada de despidos masivos de su historia reciente.

Según tres fuentes citadas por Reuters, la compañía contempla eliminar aproximadamente 8,000 puestos de trabajo, el equivalente al 10% de su plantilla global de 79,000 empleados. La razón: financiar una inversión de hasta $135,000 millones de dólares en inteligencia artificial durante 2026.

La IA avanza, los empleados salen

La lógica de Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, es directa: menos personas, más máquinas. Meta ha proyectado una inversión de entre $115,000 y $135,000 millones de dólares para 2026, casi el doble de los $72,000 millones del año anterior, y los recortes servirán para financiar esa transición.

Para los trabajadores de Meta, los despidos del 20 de mayo no serán los últimos. Según las mismas fuentes de Reuters, la empresa planea rondas adicionales en la segunda mitad de 2026, aunque los detalles del número de despidos y las fechas de aplicación aún no están definidos.

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En términos prácticos, el panorama total podría alcanzar hasta 20% de la plantilla, unos 15,800 trabajadores, según reportes previos publicados en marzo por la misma fuente.

Lo que ya ocurrió antes del 20 de mayo

Esta oleada no llega de improviso. Meta lleva meses ejecutando recortes escalonados:

Enero 2025: 3,600 despidos (5% de la plantilla) por métricas de desempeño

3,600 despidos (5% de la plantilla) por métricas de desempeño Octubre 2025: 600 posiciones eliminadas en Superintelligence Labs

600 posiciones eliminadas en Superintelligence Labs Enero 2026: más de 1,000 empleados despedidos

más de 1,000 empleados despedidos Marzo 2026: cientos de recortes en Reality Labs, ventas y recursos humanos

cientos de recortes en Reality Labs, ventas y recursos humanos 20 de mayo 2026: primera oleada masiva — ~8,000 empleados

Desde su “año de la eficiencia” entre 2022 y 2023, cuando suprimió 21,000 puestos, Meta no había enfrentado una reestructuración en su plantilla de esta magnitud.

¿Por qué este recorte golpea especialmente a la comunidad inmigrante?

El detalle más preocupante para la comunidad hispana es que una parte significativa de los empleados de Meta trabaja con visa H-1B, el permiso de trabajo para profesionales altamente calificados que en su mayoría provienen de India, México y América Latina.

Cuando un trabajador con visa H-1B es despedido, tiene solo 60 días para encontrar un nuevo empleo que patrocine su visa. Si no lo logra, deberá abandonar el país. En muchos casos, la pérdida del empleo arrastra también el permiso de trabajo del cónyuge, interrumpe procesos de residencia permanente iniciados años atrás y pone en riesgo la estabilidad de familias enteras con hijos nacidos en Estados Unidos.

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Sophie Alcorn, fundadora de Alcorn Immigration Law en Mountain View, California, lo explicó con precisión al San Francisco Chronicle: “Muchos trabajadores con visas H-1B despedidos llevan cinco o diez años en el país, tienen casas, hijos en escuelas públicas. Sus cónyuges pueden tener un estatus migratorio dependiente del suyo. Perder el empleo pone a toda la familia en riesgo”.

La paradoja de Zuckerberg: bonos millonarios y recortes brutales de empleo

Horas antes de que se conociera el detalle de los despidos de marzo, Meta anunció un nuevo programa de compensación en acciones para seis altos directivos cercanos a Zuckerberg, con retribuciones potenciales de hasta $921 millones de dólares por persona en los próximos cinco años, según documentos internos de compensación ejecutiva.

El contraste no pasó desapercibido. Mientras la empresa argumenta eficiencia y reducción de costos para justificar los recortes, su alta jerarquía recibe compensaciones millonarias.

Para los 73,000 trabajadores del sector tecnológico que han perdido su empleo en lo que va de 2026, según cifras del sitio especializado Layoffs.fyi, el mensaje es claro: la IA beneficia a los accionistas y a los ejecutivos antes que a los empleados.

El contexto más amplio: toda la industria se mueve igual

Meta no está sola. En 2026, otras empresas del sector tecnológico implementaron acciones similares:

Amazon: despidió 16,000 empleados corporativos en enero de 2026

despidió 16,000 empleados corporativos en enero de 2026 Microsoft: eliminó 15,000 posiciones entre mayo y julio de 2025

eliminó 15,000 posiciones entre mayo y julio de 2025 Google: En 2026 ha reducido las solicitudes de visa H-1B casi a la mitad respecto al año anterior

Según Layoffs.fyi, el sector tecnológico acumula más de 73,000 despidos solo en lo que va de 2026. Esta cifra supera el ritmo registrado en todo 2024. La causa común de estas decisiones: empresas que redirigen recursos de capital humano hacia infraestructura de inteligencia artificial.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los despidos de Meta en 2026

¿Cuándo se aplicarán los despidos de Meta en 2026?

La primera ronda está programada para el 20 de mayo de 2026, con cerca de 8,000 empleados afectados. Meta ha confirmado que habrá rondas adicionales en la segunda mitad del año.

¿Por qué Meta está despidiendo a tantos empleados?

La empresa busca financiar su inversión en inteligencia artificial. Los recortes se concentran en mandos intermedios y equipos que no contribuyan directamente al desarrollo de productos de IA.

¿Qué pasa con los trabajadores inmigrantes que son despedidos?

Los empleados con visa H-1B tienen un período de 60 días para encontrar un nuevo empleador que patrocine su visa. De lo contrario, deben salir del país y, en muchos casos, también se ve afectado el estatus migratorio de sus cónyuges.

¿Qué áreas de Meta se verán más afectadas?

Los recortes apuntarán a mandos intermedios, equipos de ventas, recursos humanos y divisiones como Reality Labs, la unidad del metaverso.

¿Es Meta la única empresa tecnológica recortando empleados?

No. Amazon, Google, Microsoft y otras grandes tecnológicas han ejecutado despidos masivos en 2026, todos bajo la lógica de reducir costos laborales para invertir en infraestructura de IA.

Conclusión

Los 8,000 despidos de Meta son la señal más visible de una transformación que está redibujando el empleo tecnológico en Estados Unidos.

Para la comunidad hispana e inmigrante, que tiene una presencia significativa en los equipos técnicos de Silicon Valley, hay consecuencias migratorias únicas ante una pérdida de empleo. ¿Cuántas de esas 8,000 familias tendrán 60 días para rehacerse?

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