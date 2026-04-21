Devuelven en Nueva York libros raros robados hace décadas: colección de cartas de John Keats lidera hallazgo millonario

La recuperación de 17 libros raros robados hace más de 3 décadas en Long Island marca un avance clave en la lucha contra el tráfico de arte en Nueva York.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, encabezada por Alvin Bragg, anunció la devolución de las piezas a los herederos del coleccionista y editor John Hay Whitney.

Los libros, sustraídos entre 1982 y 1989 de la residencia de los Whitney en Long Island, reaparecieron en 2025 cuando un joven intentó venderlos a libreros especializados en Manhattan. Según las autoridades, el individuo afirmó haber heredado los ejemplares de su abuelo y no ha sido acusado de delito alguno, ya que ni siquiera había nacido cuando ocurrió el robo.

La intervención de los comerciantes resultó decisiva. Tras identificar los títulos en registros de obras robadas, alertaron a las autoridades, lo que permitió ejecutar órdenes de allanamiento y recuperar los libros. Un juez de la Corte Suprema de Nueva York autorizó en 2026 su devolución a la familia Whitney, que ahora planea subastarlos y donar los ingresos, estimados en cerca de $3 millones de dólares.

Un tesoro literario con historia

Entre las piezas recuperadas destaca una colección encuadernada de cartas de amor del poeta John Keats dirigidas a su prometida Fanny Brawne. Este conjunto incluye 37 cartas, de las cuales 8 son manuscritas originales, incluyendo la primera que Keats le escribió.

El valor estimado de esta colección supera los $2 millones. Su relevancia no es solo económica: tras la muerte de Brawne, las cartas fueron vendidas por sus hijos en 1885, evento que inspiró al escritor Oscar Wilde a componer el soneto “On the Sale By Auction of Keats’ Love Letters”.

Además de las cartas de Keats, el lote incluye correspondencia de Wilde, una edición firmada de “Finnegans Wake” del autor James Joyce y una copia de “Household Stories of Grimm” con 12 ilustraciones originales de Walter Crane. Cada pieza refleja el refinado gusto literario de los Whitney, conocidos por su destacada labor como coleccionistas.

Una familia ligada a la cultura y la política

John Hay Whitney fue una figura influyente en la vida cultural y política de Estados Unidos. Veterano condecorado de la II Guerra Mundial, alcanzó el rango de coronel, fue editor del New York Herald Tribune, presidente del Museo de Arte Moderno (MoMA) y embajador en el Reino Unido.

Su esposa, Betsey Whitney, fue una reconocida filántropa y fundadora de la Greentree Foundation, organización creada en 1983 sobre terrenos donados por la familia. Juntos, reunieron una vasta colección de arte y libros raros, muchos heredados de la madre de Whitney, la poeta Helen Hay.

El robo de al menos 28 libros de esta colección no fue detectado hasta 1989, cuando la familia notificó a la policía del condado de Nassau. Durante décadas, el paradero de las piezas permaneció desconocido.

El fiscal Alvin Bragg subrayó que este caso refleja la importancia de proteger la integridad del mercado artístico en Nueva York, considerado uno de los más influyentes del mundo.

“Somos la capital en muchos sentidos. También debemos ser la capital de la autenticidad”, afirmó Bragg, destacando que su oficina no permitirá que Manhattan se convierta en un centro para la comercialización de arte robado.

La investigación fue liderada por la Unidad de Tráfico de Antigüedades, dirigida por Matthew Bogdanos, que ha recuperado más de 6,200 objetos culturales valorados en más de $485 millones. De estos, más de 5,900 han sido devueltos a sus legítimos propietarios o países de origen.

Investigación abierta y piezas aún desaparecidas

A pesar del avance, el caso está lejos de concluir. Las autoridades continúan investigando cómo se produjo el robo original y el paradero de los 11 libros restantes que siguen desaparecidos.

El hecho de que los libros reaparecieran en el mercado décadas después plantea interrogantes sobre las redes de circulación de objetos robados y la posible participación de intermediarios a lo largo de los años.

Para la familia Whitney, la recuperación tiene un significado más allá del valor monetario. Peter di Bonaventura, nieto del coleccionista, destacó que las piezas representan el legado cultural y el gusto refinado de sus abuelos.

La futura subasta de los libros no solo permitirá cerrar un capítulo histórico, sino también transformar una pérdida en una contribución filantrópica, al destinar los ingresos a causas benéficas.

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