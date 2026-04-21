Esposa de sargento del Ejército de EE.UU. en riesgo de deportación a un tercer país

Deisy Fidelina Rivera Ortega, esposa de un sargento de primera clase destinado en Fort Bliss, está bajo custodia de ICE tras ser arrestada durante una entrevista rutinaria de inmigración y corre el peligro de ser deportada a un tercer país.

El arresto de la mujer de origen salvadoreño ocurrió el pasado 14 de abril, mientras asistía a una cita para el programa “Parole in Place”, un beneficio legal diseñado para que familiares de personal militar puedan regularizar su estancia en los Estados Unidos, informó ABC News.

Rivera Ortega está casada con José Serrano, un sargento con 27 años de servicio activo y tres despliegues en Afganistán, quien relató que el arresto se produjo de forma inesperada dentro de un edificio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Al final del pasillo, detuvieron a mi esposa… le pusieron las esposas y se la llevaron”, declaró Serrano a ABC News. “Y nadie me dijo nada, ni siquiera cuando preguntaba: ‘¿Qué está pasando? ¿Qué le ocurre?’”.

Serrano precisó que la vida de su esposa se basa principalmente en ir al trabajo a a la iglesia. Actualmente, la mujer trabaja en los hoteles de la base militar Fort Bliss y tiene un permiso de trabajo válido hasta el año 2030.

Conflicto legal y riesgo de deportación

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que Rivera Ortega ingresó al país de forma irregular y cuenta con una orden de expulsión.

Sin embargo, la defensa legal, encabezada por Matthew Kozik, afirma que en 2019 un juez otorgó a la mujer una suspensión de su expulsión hacia El Salvador. El argumentó que ella no está sujeta a una salida inmediata y que “tiene derecho a impugnar esas designaciones de terceros… tiene derecho a impugnar cualquier despido”. Agregó que recurrieron a un tribunal federal porque que se encuentran “completamente a ciegas” ante el proceso.

La posibilidad de que Rivera Ortega sea enviada a México, país con el que la familia no tiene nexos, supone un obstáculo logístico para el sargento Serrano. Kozik explicó que, por su rango activo, Serrano enfrenta prohibiciones de traslado: “En el ejército, viajar a México es extremadamente restrictivo. Ni siquiera podía ir a ver a su esposa”.

“No puedo dormir ni siquiera con la medicación, ni siquiera puedo leer. Es sumamente doloroso y estresante no poder hacer nada”, señaló Serrano, quien padece de estrés postraumático.

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