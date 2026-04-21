Karol G destapó su “TropiTour”: lista la fecha en Nueva York

La energía de Karol G en California todavía no se disipa. Después de conquistar el escenario principal de Coachella 2026, la artista aprovechó la euforia del público para dar el anuncio que sus seguidores llevaban meses esperando: una nueva gira mundial titulada “Viajando por el mundo, “TropiTour”.

El mensaje “Nos vamos de tour” apareció en las pantallas al cierre de su actuación dominical y marcó el punto de partida del proyecto que acompañará su más reciente álbum, “Tropicoqueta”. Lo mejor de todo es que las fechas ya fueron anunciadas y Estados Unidos figura entre los destinos iniciales.

Nueva York vivirá una de las paradas más grandes el 17 de septiembre en el MetLife Stadium. Después, el recorrido continuará por Latinoamérica y Europa hasta 2027.

Peso Pluma, Becky G y una noche desbordada de invitados en Coachella

La segunda presentación de la cantante en Coachella no se guardó sorpresas. Con un escenario que imitaba formaciones rocosas y un bikini dorado como guiño a su primera semana, Karol G abrió paso a un invitado inesperado: Peso Pluma, quien irrumpió para cantar “QLONA” con el rostro cubierto por una pañoleta. “Muchísimas gracias, Karol, viva México, viva Colombia, viva toda la gente latina”, exclamó el artista entre aplausos.

Minutos después, la colombiana se dirigió al público con un saludo que evidenció su asombro frente a la cantidad de asistentes: “Buenas noches, Coachella, veo gente desde esta esquina hasta allá. Gracias a todos los que vinieron a verme esta noche, vamos a bailar, a perrear, a llorar”, dijo antes de interpretar “S91”.

Con un traje naranja, Karol G dio paso al bloque de “Tropicoqueta”, seguido por “Papacito” y el segmento acompañado por el mariachi femenino que volvió a unirse para “Negrita de Mis Pesares”. Allí se sumó Becky G, con quien compartió “Mamiii”.

J Balvin, Ryan Castro y un tramo dedicado al movimiento urbano

El recorrido musical avanzó hacia un homenaje al reguetón y un momento emotivo en el escenario de agua con “El barco”, tema ausente en la semana anterior del festival. Luego llegó el turno de otro compatriota: J Balvin, que apareció con hits como “Ay vamos”, “Ginza” y “La canción”.

Para rematar, invitó a Ryan Castro, con quien interpretó “Ba Ba Bad Remix”, “Sanka” y “Tonto”. El cierre de este bloque llegó con “Mi Gente” e “In da Ghetto”. “Colombia en la casa, Medellín en la casa, los latinos en la casa”, gritó Castro antes de abrazar a Balvin.

La noche también tuvo su espacio para el virtuoso Arturo Sandoval, presente en un sólo durante “Ivonny Bonita”. Más adelante, Karol G desplegó la versión salsa de “Amargura” y un fragmento profundamente colombiano con “El pescador”, de Toto La Momposina.

Otra incorporación al set fue “Bichota”, que no había aparecido la semana pasada, y una dedicatoria a la comunidad latina mencionando banderas de distintos países. La recta final llegó con “Mi tierra”, de Gloria Estefan, seguido por “Si alguien te hubiera conocido” y “Provenza”.

Karol G cerró con un mensaje breve, pero contundente: “El escenario es mi lugar favorito del mundo. Gracias por ser el público más maravilloso”. Y así confirmó lo que ya era un secreto a voces, después de casi dos años, volverá a girar por el planeta.

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