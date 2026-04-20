Karol G anuncia nueva gira tras hacer historia en Coachella

La cantante colombiana Karol G anunció su nueva gira durante el cierre de su segundo fin de semana en el Festival Coachella, donde hizo historia como la primera latina en encabezar el cartel de este prestigioso festival.

Karol G fue la encargada de cerrar el Festival Coachella 2026 en Indio, California. Después de un set con el que derrochó puesta en escena y contó con invitados especiales.

La mayor sorpresa de la noche llegó al final de su show cuando mostró un texto naranja brillante en la pantalla gigante del escenario. “Nos vamos de gira”, decía el mensaje.

Esta gira corresponde al lanzamiento de su más reciente álbum “Tropicoqueta” y le sigue al exitoso tour de Karol G “Mañana será bonito”, con el que recorrió Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Con esta gira recaudó 313,3 millones de dólares y vendió 2,3 millones de boletos en 65 shows, según cifras reportadas a Billboard Boxscore.

Con este anuncio, Karol G no reveló fechas de la nueva gira, pero se espera que en las próximas semanas ofrezca detalles sobre su nuevo tour.

Karol G hizo historia en Coachella

La cantante colombiana debutó el pasado fin de semana en el Festival Coachella como artista principal. La intérprete de “Papasito” se convirtió en la primera artista latina en encabezar este importante festival.

“Este festival lleva 27 años, y es la primera vez que una mujer latina lo encabeza, así que quiero decir que antes de mí hubo muchos grandes artistas latinos, artistas legendarios, que me dieron la oportunidad de estar aquí esta noche”, dijo la artista colombiana a sus fans en Coachella en su primera presentación.

Aunque previamente dijo en una entrevista que le habían recomendado no hablar en contra de ICE y la situación que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos, la cantante decidió enviar un mensaje a la comunidad latina que vive en Estados Unidos.

“Esto no solo se trata de mí, esto es para mi comunidad latina, esto es para mi gente. Y a la misma vez, esto es para los latinos que han estado luchando en este país últimamente. Estamos con ellos, yo estoy con mi comunidad latina, y también me siento muy orgullosa porque este momento representa lo mejor de nosotros: la unidad, la resiliencia y ese espíritu fuerte”, dijo Karol G desde el escenario.

El show de Karol G se caracterizó por una imponente escenografía, una puesta en escena cuidadosamente realizada y por honrar la cultura latina y latinoamericana en el escenario musical más importante de Estados Unidos.

En su segundo fin de semana, Karol G tuvo como invitados a Peso Pluma con quien cantó “QLONA”, Becky G con quien interpretó su megaéxito “MAMIII” y sus compatriotas J Balvin y Ryan Castro.

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