Laura G es la novena eliminada de “La Casa de los Famosos 6”

“La Casa de los Famosos 6” sigue trayendo sorpresas para todos sus seguidores y, aunque Laura G parecía estar entre los habitantes presentes en la placa entre las mejores posicionadas, resultó ser la eliminada de la novena semana del reality.

De acuerdo a la información que manejaba la periodista Clary Castro, era que Laura marchaba en el tercer lugar entre los siete nominados; no obstante, todo tomó un giro inesperado en la parte final y el resultado generó muchos comentarios en las distintas plataformas en desacuerdo con la decisión.

El “Team Tierra” se tomó a la ligera la salida de Laura G

Esta eliminación significa que el Team Tierra queda con dos participantes menos que el “Cuarto Agua”, debido a que quedaron con cinco habitantes (todos hombres). Mientras que el “Team Agua” mantiene a sus siete jugadores.

A pesar de eso, las reacciones de la mayoría de los habitantes del “Cuarto Tierra” fueron frías y los dos que se vieron más afectados fueron “El Divo” y Yoridan, quien quedó con el corazón roto.

¿Se debía ir Laura G?

Aunque no hay marcha atrás, muchas personas se preguntan si realmente era el momento para que la colombiana abandonara la competencia y la mayoría coincide en un punto que pudo ser determinante.

Se trata de su cercanía con Yoridan, quien para muchos lo que hizo fue “restarle” a Laura G y eso influyó en el descontento del público con ella, aunque eso se reflejó en el último momento.

Así queda la lista de los participantes que han abandonado la competencia

Semana 1: Zoé Bayona (eliminación)

Semana 2: Lupita Jones (eliminación)

Semana 3: Sergio Mayer (eliminación)

Semana 4: Vanessa Arias (eliminación)

Semana 5: Kunno (eliminación)

Semana 5: Oriana Marzoli (expulsión)

Semana 6: Jayline Ojeda (eliminación)

Semana 7: Julia Arguelles (eliminación)

Semana 8: Laura Zapata (eliminación)

Semana 9: Laura G (eliminación).

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