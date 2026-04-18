“La Casa de los Famosos 6”: Cierran el cuarto fuego y hay nueva distribución

Este viernes, 17 de abril, estuvo muy entretenido en “La Casa de los Famosos 6” y la principal novedad fue el cierre del cuarto fuego, que llevó a una nueva distribución de cuartos, liderada por Horacio.

El líder de la semana se fue al “Team Tierra”, en el cual estará acompañado por: Laura G, Stefano, Fabio Agostini, El Divo y Yoridan. Mientras que el cuarto agua quedó conformado por: Josh, Celinee Santos, Curvy, Kenny, Kenzo, Luis y Caeli.

Solange y Josh en la entrevista “Picosa”

Otra de las dinámicas que se efectuó este viernes fue la de la entrevista “Picosa”, donde participaron dos habitantes que podrían unirse dentro de poco. Se trata de Josh y la integrante de intercambio, Solange; esto debido a que el cubano está detrás de la argentina y se le ha evidenciado coqueteándole en múltiples ocasiones.

Aunque en la entrevista, Solange admitió que le gustan dos personas en la casa, pero no reveló sus nombres, por lo que le tocó comer chile. Josh, en cambio, fue consultado sobre a quién se llevaría a unas hipotéticas vacaciones y tampoco quiso responder, teniendo la misma consecuencia que la argentina.

¿Cómo van las votaciones este viernes, 17 de abril?

Antes de chequear las votaciones, hay que repasar quiénes son los ocho habitantes que fueron nominados a la placa: Stefano, El Dvio, Laura G y Yoridan, en representación del “Team Tierra”. Mientras que los que están en riesgo por el “Team Agua” son: Josh, Caeli, Celinee Santos y Kenny.

Hasta el momento, los primeros lugares favorecen a Celinee Santos, Josh Martínez y Laura G.; tanto Divo como Kenny y Caeli, de momento, se mantienen fuera de peligro, según la periodista del portal La Opinión, Clary Castro.

Esto quiere decir que los dos que están en verdadero peligro, de acuerdo a cómo marchan los votos del público, son Stefano y Yoridan, pero todavía no hay nada definido hasta que se efectúe la gala del lunes.

El eliminado en la novena semana de competición se unirá a: Zoé Bayona, Lupita Jones, Sergio Mayer, Vanessa Arias, Kunno, Jayline Ojeda, Julia Arguelles y la más reciente eliminada, Laura Zapata. Oriana Marzoli tampoco sigue en el reality, pero por expulsión.

Sigue leyendo: