“La Casa de Los Famosos 6”: Laura Zapata provoca el llanto de sus compañeros tras ser eliminada

Uno de los momentos más emotivos en “La Casa de Los Famosos 6” se presenció este lunes, cuando el que regresó a la casa fue El Divo y no Laura Zapata, quien se convirtió en la octava participante eliminada, dejando un gran vacío en los “seres de luz”.

A pesar de que la experimentada actriz mexicana marchaba entre los primeros lugares en los días iniciales de la placa y se esperaba que llegara más lejos en la competencia, en la gala se anunció una de las mayores sorpresas en los primeros dos meses de competencia.

Reacción de la casa tras la salida de Laura

La casa estaba en total expectativa por saber quién bajaría las escaleras. Cuando salió El Divo, la triste reacción de los ‘Guerreros de luz‘ fue inmediata, motivada por el hecho de que quedaron sin la que denominaban su mamá. Uno de los más afectados fue Josh, quien rompió en llanto al percatarse del resultado, según las imágenes compartidas por Telemundo en las distintas plataformas.

El “Team Tierra” evidentemente reaccionó con algarabía al saber que seguirán contando con El Divo, al menos por una semana más, y tras la alegría, lo abrazaron y cargaron en su regreso a la casa desde la gala.

Primeras palabras de Laura Zapata tras ser eliminada

“Muy bien, a todo lo que doy“, indicó Zapata sobre su estado de ánimo, tras ser la octava eliminada, y a eso añadió que evidentemente no esperaba ser eliminada esta semana. “El que esperaba desespera“, complementó.

Sobre su perspectiva de qué persona consideraba que debía irse, la actriz también se manifestó: “El falso de Placetas (Divo). Por falso”. Laura, antes de irse, también dejó claro que se siente mal por el “Team Agua”, quienes quedaron sin su líder. “Estoy como la Llorona: ´Mis hijos, ay, mis hijos´”.

Estos son los participantes que han abandonado la competencia

Semana 1: Zoé Bayona (eliminación)

Semana 2: Lupita Jones (eliminación)

Semana 3: Sergio Mayer (eliminación)

Semana 4: Vanessa Arias (eliminación)

Semana 5: Kunno (eliminación)

Semana 5: Oriana Marzoli (expulsión)

Semana 6: Jayline Ojeda (eliminación)

Semana 7: Julia Arguelles (eliminación)

Semana 8: Laura Zapata (eliminación).

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