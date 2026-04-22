Alemania perderá a Serge Gnabry para el Mundial 2026

Serge Gnabry se perderá el Mundial 2026 con la selección de Alemania luego de confirmar una lesión en sus abductores.

“En cuanto al sueño de jugar el Mundial con la selección tengo que decir que lamentablemente se ha acabado”, dijo el jugador del Bayern Múnich a través de Instagram.

Gnabry agregó que los últimos días han sido difíciles para él sabiendo que no podrá ayudar ni al Bayern ni a la selección alemana en lo que queda de temporada.

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“Como el resto del país, trataré de darle ánimo a los muchachos desde casa”, dijo sobre el Mundial.

Gnabry habría recobrado protagonismo tanto en el Bayern Múnich como en la selección de Alemania en el último trimestre de la temporada.

🚨❌ BREAKING | After his serious injury (a tear of the adductor muscles in his right thigh), Serge #Gnabry has now confirmed he will miss the World Cup.



He wrote on Instagram: “The last few days have been tough to process (…) As for the World Cup dream, that is sadly over for… pic.twitter.com/3YmGR1u2gl — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 22, 2026

El atacante alemán sumaba 10 goles y 11 asistencias en 37 partidos disputados. Gnabry disputó 61 minutos contra el Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League y salió de cambio.

Este fin de semana no jugó por la Bundesliga y se confirmó que su lesión le sacará por varios meses que lo lleva a perderse toda la temporada con Bayern y la selección teutona.

Gnabry venía siendo titular en todos los partidos de Alemania

Serge Gnabry había sido titular en todos los partidos de Alemania en la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

En seis partidos disputados, el extremo y mediapunta marcó tres goles y dio una asistencia por los teutones.

Alemania deberá confiar en el regreso de jugadores como Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz, así como el regreso de Kai Havertz para el Mundial 2026, donde no parten como grandes favoritos.

Por su parte, el Bayern Múnich deberá cerrar la etapa cumbre de la temporada por la Bundesliga, Pokal y Champions League sin uno de sus referentes.

La Bundesliga ya la conquistaron y están instalados en semifinales de la Champions League, donde enfrentarán al vigente campeón, París Saint Germain.

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