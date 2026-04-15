Hugo Ekitike sufre lesión y se perderá el Mundial 2026 con Francia

Hugo Ekitike sufrió una lesión en el tendón de aquiles y se perderá el Mundial 2026 con la selección de Francia, según ESPN.

El delantero del Liverpool sufrió la lesión en su pie derecho que lo mantendrá fuera de las canchas por nueve meses, que lo hará perderse también media temporada con el Liverpool.

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Ekitike sufrió la lesión en el partido de vuelta del Liverpool contra el PSG este miércoles en los cuartos de final de la Champions League.

“No tiene buena pinta”, había admitido Arne Slot, entrenador del Liverpool, tras la derrota por 2-0 que selló la victoria global de 4-0 a favor del PSG. “Se ve realmente mal, aunque me resulta difícil precisar cuán grave es. Mañana realizaremos más pruebas”.

🚨⛔️ BREAKING: Hugo Ekitike will be OUT of the 2026 World Cup, confirmed. 💔🇫🇷



Season over for Liverpool striker; sources close to the player expect Hugo to be back in 8-9 months time with Achilles tendon injury, as L’Equipé reported. pic.twitter.com/UPqlDR72hg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026

Francia, una de las favoritas al título del Mundial 2026, se queda sin uno de los delanteros que había ganado titularidad durante los últimos partidos del equipo de Domenech.

La delantera de Les Bleus puede estar comandada por Kylian Mbappé, Michael Olise, Desire Doue, entre otros.

Liverpool acaba temporada sin trofeos y múltiples lesiones

El PSG, con un doblete de Ousmane Dembelé después de un penalti anulado por el VAR al Liverpool, liquidó la eliminatoria en Anfield (0-2) y por tercer año consecutivo está entre los cuatro mejores equipos de Europa.

Los parisinos, mucho más incisivos a la contra y con muchos más argumentos en su fútbol, sostuvieron el marcador de la ida (2-0), sentenciaron con dos tantos de Dembelé y eliminaron a un Liverpool que se queda sin opciones de título en abril y que competirá el último mes y medio de temporada solo por clasificarse para la Liga de Campeones del año que viene.

Los Reds están a 18 puntos del liderato de la Premier League y actualmente ocupa el quinto puesto en la tabla.

El equipo deberá cerrar bien la temporada para quedar en los puestos de Champions League para la próxima temporada.

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