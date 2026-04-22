Tottenham Hotspur en crisis: busca apoyo psicológico para sus futbolistas

El Tottenham Hotspur publicó una oferta de trabajo que ayude a sus futbolistas en la pelea por no descender al Championship.

Tottenham actualmente está en el puesto 18 de la tabla, puesto que va al descenso cuando quedan cinco fechas de la Premier League.

Este año no suman una victoria y su único triunfo del año llegó en la Champions League, donde quedaron eliminados en octavos de final contra el Atlético de Madrid.

“El Tottenham está comprometido en crear un ambiente de rendimiento de clase mundial para nuestro primer equipo masculino. Como parte de esta ambición, estamos buscando un psicólogo que se una a nuestro equipo de trabajo”.

“Como parte de un equipo multidisciplinario, liderarás la prestación de apoyo psicológico a jugadores profesionales de élite. El puesto abarca el apoyo individual a los jugadores, el trabajo sistémico con el cuerpo técnico y el personal de rendimiento, y el desarrollo de una cultura de rendimiento con enfoque psicológico en todo el equipo. Este puesto requiere un profesional con credibilidad, discreción y gran eficacia en el entorno de la Premier League, capaz de generar confianza con jugadores y entrenadores, y que actúe con el rigor profesional propio del más alto nivel”, dijo el club en la oferta del puesto de trabajo.

Tottenham cerca del descenso un año después de conseguir la Europa League

Un equipo con estrellas como Cuti Romero, Richarlison, Mohamed Kudus, Xavi Simons, entre otros, no han logrado conseguir una victoria en 2026, cuando están a dos unidades de salir del descenso.

La última vez que el Tottenham descendió a la Segunda división fue en la temporada 1976-1977 y el club se ha visto inmerso en esta situación apenas siete años después de alcanzar la final de la Liga de Campeones y un año después de conquistar la Europa League contra el Manchester United.

Sigue leyendo:

Despiden a técnico del Chelsea con apenas 3 meses en el cargo

Jugador de Bosnia regala cervezas y helado a fanáticos por clasificar al Mundial 2026