Despiden a técnico del Chelsea con apenas 3 meses en el cargo

El Chelsea despidió al entrenador Liam Rosenior tras apenas cinco meses en el cargo y acumular cinco derrotas seguidas sin anotar un solo gol.

La directiva del club de Londres tomó esta decisión luego de la goleada que se llevaron el martes por 3-0 ante el Brighton, que sentenció una de las peores rachas en los 114 años del equipo.

Las derrotas contra Newcastle (0-1), Everton (3-0), Manchester City (0-3), Manchester United (0-1) y Brighton (3-0) han convertido la clasificación del Chelsea para la próxima Liga de Campeones en una quimera.

Rosenior se va del Chelsea con apenas 3 meses y medio en el cargo

Liam Rosenior firmó un contrato de seis temporadas y media con el Chelsea, pero apenas ha cumplido tres meses y medio del acuerdo . Esto después de que sus resultados no hayan mejorado los de Enzo Maresca, que decidió abandonar el club en enero por discrepancias con la directiva.

El inglés, ex del Estrasburgo, se marcha con el equipo en séptima posición en la liga, a siete puntos del Liverpool por los puestos europeos.

Además, esta semana el Chelsea jugará las semifinales de la Copa de Inglaterra en Wembley contra el Leeds United en la última oportunidad para los ‘Blues’ de sumar un título esta campaña.

Rosenior ha sido el quinto técnico titular del Chelsea desde que el consorcio BlueCo compró el club en 2022. Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino y Enzo Maresca no llegaron a completar dos temporadas seguidas, además de los interinos Bruno Saltor y Frank Lampard, que estuvieron poco tiempo en el banquillo.

Al Chelsea le restan cuatro partidos por la Premier League, uno por puestos directos a la Champions contra el Liverpool y el derby de Londres ante el Tottenham, equipo que pelea por no descender.

La temporada la cerrará el 24 de mayo como visitante ante el Sunderland, en un año nefasto luego de haber sido campeones en el Mundial de Clubes.

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