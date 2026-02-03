Las temidas prisiones de ICE: ‘Alligator Alcatraz’ y Krome en Florida (podcast)

Krome Norte y ‘Alligator Alcatraz’ son prisiones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y aunque tienen estructuras y recursos diferentes coinciden en su trato a los inmigrantes: abusos en retenciones por tiempo indefinido y complicaciones para reunirse con sus abogados, según un reporte de Amnistía Internacional.

‘Alligator Alcatraz’ es como se conoce al Centro de Detención del Sur de Florida, en Everglades, donde hay complicaciones de acceso y el clima extremo afecta a los inmigrantes, quienes tienen problemas en atención médica y pocas posibilidades de reunirse con familiares y abogados.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

El informe de Amnistía Internacional, publicado a mediados de diciembre pasado, destaca por la audiencia en un tribunal federal en Florida contra ‘Alligator Alcatraz’, donde inmigrantes expusieron los abusos que enfrentaron en tal centro de retención, en coincidencia con los hallazgos de la organización internacional sobre derechos humanos y civiles.

El informe titulado “Tortura y desapariciones forzadas en el Estado del Sol: Violaciones de derechos humanos en ‘Alligator Alcatraz’ y Krome en Florida” revela violaciones de derechos humanos, incluso que ha habido tortura.

Destaca que el Florida, bajo el gobierno de Ron DeSantis, ha incrementado su posición contra inmigrantes, incluso con acuerdos 287g con ICE.

Mary Kapron, investigadora de Amnistía Internacional, aborda detalles de los hallazgos y explica en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ la importancia de la demanda liderada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), y cómo la investigación documenta los abusos ahora asentados en un tribunal.

“Amnistía Internacional ha estado siguiendo muy de cerca toda la situación y las políticas contra personas migrantes y solicitantes de asilo”, expuso. “En particular el aumento en las detenciones y las condiciones en los centros de detención de ICE”.

>> ¿Qué diferencia a los centros de detención de ICE en Florida?

>> ¿Cómo va la demanda contra la prisión ‘Alligator Alcatraz’?

>> ¿El gobierno del presidente Trump reconoce los abusos a inmigrantes?

