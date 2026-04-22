Blake Lively y Ryan Reynolds estarían considerando dejar Estados Unidos

Recientemente se ha revelado que Blake Lively y Ryan Reynolds están pensando en dejar Estados Unidos y en mudarse al Reino Unido. Por ahora, la pareja ha estado viajando con frecuencia al país, pero no ha establecido allí su residencia principal.

Una fuente cercana a los actores afirmó que esta mudanza está relacionada con toda la batalla legal que tuvo que enfrentar Lively contra Justin Baldoni. Incluso, la noticia llega poco después de que se desestimara la demanda que la actriz presentó contra el director de cine.

Además de escapar de toda la controversia en Estados Unidos, su mudanza también estaría relacionada con que Reynolds es dueño desde el 2021 del equipo de fútbol británico: Wrexham Association Football Club.

Al tener la participación mayoritaria del equipo, los actores han visitado con frecuencia en país para asistir a algunos de los partidos del equipo.

Por ahora no se ha registrado que la poderosa pareja de Hollywood sea dueña de propiedades en Reino Unido, como sí lo son en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos.

Blake Lively habla sobre el dinero que ha invertido en su batalla legal

En estos días también se han revelado los gastos que ha tenido que enfrentar Blake Lively durante la batalla legal contra Justin Baldoni, la cual comenzó con el estreno de la película “It Ends With Us” en 2024.

Según informa “Realtor.com”, la actriz declaró ante un tribunal de Nueva York que ha perdido más de $40 millones de dólares en ingresos debido a la campaña de críticas en redes sociales. El desglose del dinero gastado en este proceso se está presentando en una búsqueda de indemnización.

El equipo legal estima que ha perdido $56 millones de dólares en ganancias profesionales (pasadas y futuras), $49 millones de dólares en su marca de cuidado del cabello y $22 millones de dólares en su línea de bebidas. En total, esperan recibir una indemnización de $160 millones de dólares.

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