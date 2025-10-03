The New York Times demanda a Justin Baldoni por $150 mil dólares

The New York Times presentó una demanda contra Justin Baldoni y su compañía, Wayfarer Studios, en la que reclama $150 mil dólares para cubrir los costos legales generados por la contrademanda de difamación interpuesta por el actor y director contra el diario, la cual fue desestimada.

La demanda fue presentada el martes 30 de septiembre ante la Corte Suprema de Nueva York, según informó la revista People.

En su denuncia, The New York Times argumenta que la contrademanda de Baldoni carecía de fundamentos y violaba la Ley Anti-SLAPP de Nueva York, que protege a periodistas y medios de comunicación frente a litigios considerados abusivos y destinados a restringir la libertad de expresión.

Bryan Freedman, abogado del actor, respondió señalando que su cliente mantiene firme su postura: “Nuestra renuencia a comprometer nuestros valores, sin importar las probabilidades ni el resultado, refleja la simple convicción de que defender la verdad y lo correcto importa. Si las leyes actuales protegen a los medios tradicionales de esta manera, quizás nos corresponda impulsar ese cambio”, declaró.

Esta demanda se produce tras un revés judicial significativo para Baldoni, de 41 años, en junio pasado. En esa ocasión, el juez federal Lewis J. Liman desestimó su contrademanda de $400 millones de dólares contra la actriz Blake Lively, su esposo Ryan Reynolds, la publicista Leslie Sloane y el propio New York Times.

El tribunal concluyó que Baldoni y su empresa no presentaron pruebas suficientes para sustentar los reclamos de difamación, y que sus acusaciones se basaban en “en documentos judiciales privilegiados”.

The New York Times ha defendido la solidez de su cobertura sobre las denuncias de Blake Lively, presentadas en diciembre de 2024, en las que la actriz acusó de acoso sexual y una campaña de desprestigio a Baldoni durante el rodaje de ‘It Ends With Us’ (2024).

