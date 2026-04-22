Irán afirma que volverá a negociar con EE.UU. solo cuando se den las condiciones necesarias

Irán anunció este miércoles su disposición de retomar el diálogo con Estados Unidos únicamente bajo un marco de estabilidad y cumplimiento de condiciones específicas. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, vinculó la participación en futuras mesas de trabajo a la existencia de un entorno favorable para la soberanía de su país.

Tras la reciente incertidumbre por la cancelación de una reunión en Pakistán, el diplomático iraní aclaró la postura de Irán frente a la administración estadounidense al afirmar que el país actuará “cuando lleguemos a la conclusión de que existen las condiciones necesarias y razonables”.

Pese a no profundizar en el detalle técnico de estas condiciones, el portavoz destacó que cualquier proceso diplomático tendrá como prioridad “materializar los intereses nacionales y consolidar los logros del pueblo iraní al frustrar los objetivos maliciosos de sus enemigos”, según declaraciones recopiladas por EFE.

Postura ante el alto el fuego y acciones militares

En relación con la extensión del cese al fuego indefinido promulgado por el presidente Donald Trump, Irán calificó sus movimientos previos como medidas de protección. Bagaei argumentó que Irán no fue quien inició esta guerra” y que sus maniobras se ejecutan en “legítima defensa frente a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista (Israel)”.

La reciente postura de Irán sobre las negociaciones se produjo tras la confirmación de la detención de dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Según el organismo militar, los buques fueron trasladados a la costa por “operar sin los permisos necesarios”.

Estado de las delegaciones y bloqueo naval

Las conversaciones bilaterales se mantienen paralizadas tras el contacto inicial ocurrido los días 11 y 12 de abril entre las delegaciones de JD Vance y Mohamed Baqer Qalibaf.

Irán descartó su regreso a la mesa en Islamabad mientras no sea levantado el bloqueo naval en sus puertos, medida que Estados Unidos mantiene activa. Por su parte, el país persa conserva el control sobre el paso estratégico de Ormuz, situación que persiste desde el comienzo de las hostilidades el pasado 28 de febrero.

Sigue leyendo:

– Trump corrige a su secretario de Energía y sostiene que la gasolina bajará antes de 2027

– Arrestan a mujer iraní por presunto tráfico de armas en aeropuerto de Los Ángeles

– Gobernadora de Puerto Rico confiere medalla a Ariana G. Linse Sabino, militar boricua muerta en Irán