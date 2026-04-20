Trump corrige a su secretario de Energía y sostiene que la gasolina bajará antes de 2027

El presidente Donald Trump desautorizó públicamente a su secretario de Energía, Chris Wright, al rechazar sus previsiones sobre el comportamiento de los precios de la gasolina en el país, afectados por la guerra en Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz.

“No, creo que se equivoca en eso. Totalmente equivocado”, afirmó Trump en una entrevista telefónica con The Hilla, al referirse al pronóstico de Wright, quien había señalado que los precios podrían no volver a niveles previos al conflicto hasta 2027.

El mandatario defendió una perspectiva más inmediata y vinculó la evolución del mercado energético al desenlace del conflicto. “Los costes de la energía caerán tan pronto como esto termine”, aseguró, en alusión a la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Las declaraciones marcan un contraste con las advertencias del secretario de Energía, quien sostuvo que, aunque los precios podrían haber alcanzado su punto máximo, la reducción podría tardar varios años.

“No lo sé, podría suceder a finales de este año, o quizás no hasta el próximo”, dijo Wright en una entrevista televisiva con CNN, al abordar el impacto del cierre del estrecho de Ormuz en el suministro global.

Diferentes estimaciones

El conflicto ha tenido efectos directos en el mercado energético internacional. La interrupción del tránsito por esa vía marítima —por donde circulaba cerca del 20 % del crudo mundial— ha impulsado el precio del combustible en Estados Unidos, que pasó de un promedio cercano a los 2,90 dólares por galón a comienzos de febrero a superar los 4 dólares tras el inicio de la guerra.

En paralelo, otros miembros del Gobierno han ofrecido estimaciones distintas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, proyectó que el precio podría descender hasta los 3 dólares el próximo verano.

El aumento en los costes del combustible ha sido uno de los factores que ha presionado al alza la inflación, que en marzo alcanzó un 3,3 % interanual, impulsada en gran parte por el encarecimiento de la energía.

Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene un bloqueo naval sobre Irán y explora nuevas vías diplomáticas, con contactos previstos en Pakistán tras el fracaso de las primeras negociaciones entre Washington y Teherán.

Con información de EFE.

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