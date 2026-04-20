Arrestan a mujer iraní por presunto tráfico de armas en aeropuerto de Los Ángeles

Autoridades federales arrestaron a una ciudadana iraní de 44 años residente en Woodland Hills, California, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) por presunto tráfico de armas.

La sospechosa, identificada como Shamim Mafi, fue formalmente acusada de participar en una red de tráfico de armas que enviaba material militar fabricado en Irán a Sudán, país actualmente en guerra civil, así lo informó Bill Esayli, primer fiscal federal Adjunto para el Distrito Central de California, a través de la red social X.

Mafi, quien cuenta con residencia legal en Estados Unidos desde 2016, enfrenta cargos por “intermediar en la venta de drones, bombas, mechas de bombas y millones de cartuchos de munición fabricados por Irán y vendidos a Sudán”, según detalló el fiscal Esayli. Presuntamente la acusada operaba, junto a un cómplice, una empresa con sede en Omán dedicada al comercio ilegal de armamento, informó EFE.

Manejo millonario por parte de la empresa de Omán

Documentos judiciales citados por el diario Washington Post indican que esta compañía recibió pagos superiores a los $7 millones de dólares durante el año 2025 por sus operaciones de tráfico. Entre el material bélico gestionado por la red se encuentra un lote de 55.000 detonadores de bombas, cuya venta fue facilitada al Ministerio de Defensa de Sudán.

Tras su arresto en LAX, donde agentes del FBI procedieron a su detención y traslado, Mafi tiene programada su audiencia inicial ante un juez federal para este lunes. Si es declarada culpable de los cargos de tráfico de armas en beneficio del gobierno de Irán, podría enfrentar una sentencia máxima de 20 años de prisión, según la Fiscalía.

El destino final de las armas, Sudán, atraviesa una grave situación interna. Este mes marca el inicio del cuarto año de guerra civil en la nación africana. Este conflicto ha generado una de las crisis humanitarias más severas a escala global. Datos de Naciones Unidas reportan aproximadamente 14 millones de personas desplazadas y 33 millones en necesidad urgente de asistencia humanitaria debido a los combates.

Sigue leyendo:

– Gobernadora de Puerto Rico confiere medalla a Ariana G. Linse Sabino, militar boricua muerta en Irán

– Trump anuncia que sus representantes viajan a Pakistán para negociar mañana con Irán

– Trump afirma que Irán no puede “chantajear” a EE.UU. con el estrecho de Ormuz