Joven abusó de una anciana que estaba limpiando afuera de su apartamento en Nueva York: acusación

Nasir Seals, joven de 22 años, fue acusado de abusar sexualmente en horas matutinas de una mujer mayor mientras ella trapeaba el pasillo de su edificio en el Alto Manhattan (NYC).

Según el Fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., Seals presuntamente abusó de una mujer de 70 años dentro de un edificio el mes pasado y por ello fue acusado ante la Corte Suprema del estado Nueva York de robo con allanamiento de morada como delito grave con motivación sexual), abuso sexual y agresión.

“Nasir Seals presuntamente aprovechó un momento de vulnerabilidad para perpetrar un acto horrendo de violencia sexual contra una neoyorquina mayor que era una completa desconocida para él”, declaró el fiscal Bragg en un comunicado. “Este tipo de conducta es profundamente traumática, y mi oficina mantiene su compromiso de hacer que los agresores rindan cuentas ante la justicia, al tiempo que prioriza y brinda apoyo a las sobrevivientes. Insto a todas las víctimas de abuso sexual a comunicarse con la Oficina de Violencia Sexual y de Pareja Íntima de mi despacho -la cual opera bajo un enfoque informado sobre el trauma- llamando al 212-335-9373”.

Según se alega en los documentos judiciales y en las declaraciones realizadas en actas ante el tribunal, temprano el 18 de marzo la mujer se encontraba trapeando el piso del pasillo en un edificio de apartamentos perteneciente al complejo Rangel Houses, administrado por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA). Aproximadamente a las 7:38 a.m. Seals presuntamente ingresó al edificio de apartamentos, pasó junto a la mujer y se adentró en una escalera cercana. Mientras la mujer continuaba trapeando, él la observaba.

Aproximadamente a las 7:40 a.m., en el momento en que la mujer le daba la espalda, Seals salió de la escalera, se abalanzó rápidamente detrás de ella y presionó su cuerpo contra la espalda de la víctima, rodeándola con sus brazos. Luego presuntamente abusó sexualmente de la anciana mientras ella intentaba apartárselo de encima.

Durante el ataque, Seals empujó a la mujer violentamente contra la puerta de un apartamento e intentó quitarle la blusa. Finalmente, la mujer logró zafarse, escapar hacia el interior de un apartamento y cerrar la puerta con llave. Seals intentó abrir la puerta y golpeó repetidamente contra ella. Al no lograr su objetivo, huyó hacia la escalera y salió del edificio. Una vez en el exterior y de camino a su domicilio, Seals se detuvo para cambiarse de ropa. Fue arrestado en el interior de su vivienda el 20 de marzo.

La analista Stella Smith Weiner -de la Oficina de Violencia Sexual y de Pareja, de la fiscalía- y los consejeros de la Oficina de Servicios para Sobrevivientes (SSB) están brindando asistencia en este caso. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

El mes pasado Thomas Johnson fue sentenciado por estrangular y agredir sexualmente a su vecina de 81 años en Brooklyn (NYC), causándole lesiones graves y daño cerebral. En septiembre Servin Maradiaga (43) fue detenido como sospechoso de haber agredido sexualmente a una mujer de 71 años tras colarse por una ventana en la cocina de su apartamento en Brooklyn (NYC). En otro caso similar, en julio de 2025 Avon Long (79) fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años en su hogar Midtown Manhattan, mientras él estaba en libertad condicional por otros delitos sexuales y robo.

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