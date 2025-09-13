Anciana abusada en su hogar en Nueva York: sospechoso detenido

Servin Maradiaga fue detenido como sospechoso de haber agredido sexualmente a una mujer de 71 años tras colarse por una ventana en la cocina de su apartamento en Brooklyn (NYC).

Según la Policía de Nueva York, el sospechoso de 43 años caminó hasta el interior cuando la víctima estaba dormida y comenzó a estrangularla y manosearla en su apartamento cerca de Berriman St. y Liberty Ave. en Cypress Hills alrededor de las 2:15 a.m. del 30 de agosto.

Tras agredir a la mujer mayor, al parecer Maradiaga le arrebató parte del pijama y huyó. NYPD describió como el caso un “robo con motivos sexuales”, destacó Daily News. Esta semana fue arrestado en Brooklyn alrededor de las 9 a. m. del jueves y ahora enfrenta cargos que incluyen violación, robo, obstrucción criminal de la respiración y abuso sexual agravado.

Early in the morning on August 30, a 71-year-old woman was asleep inside her residence in the vicinity of Berriman Street and Liberty Avenue in East New York, Brooklyn, when this unidentified man allegedly entered through a kitchen window, choked and groped her, and then ran off… pic.twitter.com/Zqv1FBZchN — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) September 7, 2025

Maradiaga vive en East Elmhurst, Queens, a unas 8 millas del apartamento de la víctima, según la policía. Según la investigación, no se cree que él y la mujer se conocieran antes de la invasión y agresión. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en julio Avon Long (79) fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años en su hogar Midtown Manhattan, mientras él estaba en libertad condicional por otros delitos sexuales y robo. En marzo una mujer de 59 años fue violada dentro de una estación del Metro en Canal St en Chinatown Manhattan. Previamente un hispano “súper” en un edificio en Midtown fue sentenciado por abusar y torturar durante años a una madre a la que había contratado para labores de limpieza.

El año pasado se reportó un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en los cinco condados de NYC. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda