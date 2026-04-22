Republicanos en el Senado planean aprobar $70,000 millones para ICE y CBP; fondos cubrirían lo que resta del mandato de Trump

NUEVA YORK – El senador republicano Lindsey Graham defendió el proyecto de reconciliación presupuestaria que permitiría financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza (CBP) por tres años y medio o poco más que el fin del mandato del presidente Donald Trump.

Graham, presidente del comité de Presupuesto de la Cámara Alta, argumentó que, ante la resistencia de los demócratas para financiar las agencias migratorias, están haciendo lo que debe hacerse.

“Su decisión de bloquear los fondos pone en riesgo a nuestra nación en un momento de gran amenaza”, compartió el legislador de South Carolina este martes por la red social X.

“El primer paso significativo —la moción para proceder a la resolución presupuestaria— ha sido aprobado. ¡Ahora, nos lanzamos de lleno a la tarea de financiar por completo a la Patrulla Fronteriza y al ICE durante el resto de la presidencia de Trump!”, continuó.

Graham anticipó que la medida podría bajar a votación en el pleno del Senado mañana, jueves, en una sesión maratónica o “vote-a-rama” antes de pasar a la consideración de la Cámara de Representantes.

“Esto allanaría el camino para que los comités redacten la legislación necesaria para asegurar nuestra frontera y mantener el rumbo en la aplicación de las leyes de inmigración; algo que los demócratas se niegan a hacer”, afirmó el republicano.

The Hill reportó, citando a asesores del Senado, que el paquete final asignaría entre $70,000 y $80,000 millones de dólares para financiar a ICE y la CBP hasta el 2029.

De acuerdo con un resumen de la resolución, que consta de 58 páginas, el gasto federal total durante la próxima década ascendería a $60 billones en desembolsos presupuestarios y a, aproximadamente, $80 billones de dólares en desembolsos totales si se incluyen partidas para el Seguro Social y el Servicio Postal.

El plan de la mayoría es usar el proceso de reconciliación presupuestaria para financiar a las referidas agencias del DHS, que permanece en cierre parcial desde el 14 de febrero pasado, en tanto se logra un acuerdo bipartidista para reabrir la totalidad del Departamento.

El trámite de reconciliación agiliza la aprobación de medidas fiscales en el Senado al permitir la aprobación de las mismas con mayoría simple o 51 votos.

Una reseña de The New York Times resaltó que la “estrategia de dos vías” de los republicanos busca reabrir rápidamente el DHS.

El informe también señala que, si bien el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respalda el plan, otros miembros de la delegación en ese cuerpo no están de acuerdo.

Lo anterior respondería a que el Congreso no ha logrado avances significativos para garantizar fuentes de financiación para la ejecución de leyes migratorias durante los próximos años.

En un discurso en el pleno del Senado ayer, el líder de la mayoría, John Thune, alegó que los demócratas se niegan a financiar la agencia que protege las fronteras.

“Estas son las personas que no solo detienen a quienes intentan entrar ilegalmente en nuestro país, sino que también defienden a nuestra nación contra una serie de amenazas. En el año fiscal 2025, los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 460 miembros de pandillas que intentaban entrar ilegalmente en nuestro país. Detuvieron a 73 terroristas conocidos o sospechosos terroristas… que cruzaban ilegalmente nuestras fronteras; incautaron casi $80, 000 libras de drogas ilícitas”, enumeró el senador de South Dakota.

Añadió: “Son ellos quienes capturan a los traficantes de personas, a los narcotraficantes y a los criminales involucrados en la trata de personas. Por no mencionar que son ellos quienes llevan a cabo operaciones de rescate cuando los inmigrantes ilegales se están ahogando en el Río Grande o muriendo de (deshidratación) en el desierto. Y los demócratas quieren desfinanciar —desfinanciar— a esta agencia. Quieren dejar nuestras fronteras completamente desprotegidas”.

El legislador planteó que los demócratas quieren agravar la crisis fronteriza provocada por la Administración Biden.

“Yo diría que quieren volver a los días de la crisis fronteriza de (Joe) Biden cuando, literalmente, decenas y a menudo cientos de miles de inmigrantes ilegales inundaban nuestra frontera sur cada mes, pero parece…que los demócratas podrían estar buscando algo aún peor. Los demócratas también se niegan a financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y esa es la agencia que expulsa de nuestro país a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales”, consideró.

La minoría en el Congreso insiste en que, como parte de la evaluación para el financiamiento de las agencias, se incluyan disposiciones para reformar los protocolos y guías de intervención para agentes federales en operativos migratorios.

En un mensaje en la referida red, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, rechazó el discurso de los republicanos.

“Puede que estés confundido. Fueron los republicanos de la Cámara de Representantes quienes se negaron a firmar un acuerdo bipartidista del Senado para financiar el DHS sin incluir el ICE/CBP”, compartió el demócrata de Nueva York.

“Fueron los republicanos del Senado quienes se negaron repetidamente a aprobar la financiación para el DHS”, continuó.

“El Partido Republicano es responsable de este cierre del gobierno”, afirmó al hacer referencia a un mensaje desde la cuenta de los “Republicanos en el Senado” (@SenateGOP) en el que estos rechazan las reformas propuestas por los demócratas.

La miembro de mayor rango del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Rosa DeLauro, cuestionó, mediante un comunicado, que la propuesta presupuestaria republicana otorgue al ICE y a la CBP $70,000 millones de dólares que se suman a los $140,000 millones a través de “Big Beautiful Bill” (Gran y Hermoso Proyecto de Ley).

A juicio de la representante de Connecticut, el Gobierno debe enfocar mayores recursos para responder al problema del alto costo de vida para las familias trabajadoras.

“Las familias y las personas trabajadoras luchan a diario para salir adelante. Desde el vertiginoso aumento de los precios de la gasolina hasta el costo inalcanzable de los alimentos, los estadounidenses imploran al presidente Trump y a los republicanos que actúen ante la crisis del costo de la vida. Sin embargo, cada medida que adoptan no hace más que agravar esta crisis. Mientras los republicanos alegan que nada pueden hacer para reducir los costos de la atención médica o para hacer más asequible el cuidado infantil, pretenden entregar a ICE y a la CBP otros $70,000 millones. Las familias trabajadoras viven al día, de cheque en cheque y sin ningún alivio; no obstante, los republicanos logran encontrar, de alguna manera, decenas de miles de millones de dólares para estas agencias que operan sin supervisión ni apego a la ley”, abundó.

La representante acusó a los republicanos de mantener cerrado el DHS y a los trabajadores bajo amenaza de que no recibirán sus salarios.

“El Departamento de Seguridad Nacional está a punto de agotar sus fondos de reserva, confirmando hoy que no podrá pagar a sus trabajadores después del 2 de mayo. Resulta vergonzoso que los republicanos de la Cámara de Representantes sigan reteniendo el proyecto de ley que el Senado aprobó en dos ocasiones por consentimiento unánime, poniendo así en riesgo los salarios de las personas trabajadoras. Ya es hora de que el liderazgo republicano de la Cámara deje de bloquear este proyecto de ley”, añadió.

De Lauro catalogó el plan de la mayoría como uno gestado a puerta cerrada sin el insumo de los demócratas.

“Se trata, simplemente, de una estrategia de los republicanos para eludir la implementación de cualquier nueva reforma en una agencia que se encuentra totalmente fuera de control”, señaló.

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