Senado de EE.UU. avanza en plan para reabrir completamente del DHS

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes el inicio de un nuevo proceso presupuestario impulsado por los republicanos para reabrir completamente el Departamento de Seguridad Nacional y poner fin al cierre parcial más prolongado en la historia del gobierno federal, informó la agencia Associated Press.

La votación, que se saldó con 52 votos a favor y 46 en contra, representa el primer paso de una estrategia con la que la mayoría republicana busca desbloquear la financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, dos agencias que han quedado fuera de acuerdos previos.

Los fondos para estas dependencias han estado bloqueados desde mediados de febrero por los demócratas del Senado, quienes exigen cambios en las políticas de control migratorio tras la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis a comienzos de año.

Ante ese estancamiento, los republicanos optaron por recurrir a la llamada “conciliación presupuestaria”, un mecanismo legislativo que permite aprobar leyes con mayoría simple, evitando así el umbral de 60 votos necesario en la mayoría de los proyectos, pero que implica un proceso más complejo y sujeto a revisión parlamentaria.

“No es lo que prefiero, pero es la realidad”, reconoció el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, en declaraciones recogidas por AP.

Presupuesto de $70,000 dólares

El plan contempla una resolución presupuestaria de aproximadamente $70,000 millones de dólares para financiar durante tres años al ICE y a la Patrulla Fronteriza, es decir, hasta el final del actual mandato del presidente Donald Trump.

Los líderes republicanos aspiran a que el proyecto se mantenga enfocado en estas agencias y pueda aprobarse antes de que finalice el mes.

Sin embargo, dentro del propio Partido Republicano hay presiones para ampliar el alcance del paquete e incluir otras prioridades, como ayudas para agricultores o la llamada Ley SAVE America, promovida por Trump, que busca exigir verificación de ciudadanía para votar.

Algunos senadores ya preparan enmiendas en ese sentido, como el republicano John Kennedy, quien adelantó que intentará incorporar medidas económicas y partes de esa legislación electoral. “Muchos estadounidenses están muy preocupados por el costo de vida y tenemos que abordar ese problema”, afirmó.

Otros legisladores del partido advierten que ampliar el proyecto podría retrasar su aprobación. “Cuanto más se añada, más se ralentizará el proceso”, dijo el senador Ron Johnson, también citado por AP.

Desde la bancada demócrata, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, calificó el uso de la conciliación presupuestaria como un “espectáculo partidista” y advirtió que permitiría asignar fondos a las agencias migratorias “sin imponer restricciones” a lo que describió como abusos en su actuación.

Los demócratas insisten en que cualquier financiación debe ir acompañada de reformas, incluyendo mayores controles sobre los agentes federales, mejor identificación y un uso más frecuente de órdenes judiciales en operativos migratorios.

“Tras los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, la gente exigió límites al ICE”, señaló la senadora Patty Murray, principal demócrata del Comité de Asignaciones. “En lugar de negociar reformas, los republicanos se apresuran a entregar miles de millones adicionales”, añadió.

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