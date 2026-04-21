El gasto en EE.UU. sube 1.7%, pero estás comprando lo mismo que antes

Los estadounidenses gastaron $752,100 millones en marzo de 2026, un aumento de 1.7% en solo un mes y de 4.0% frente a marzo de 2025, según el reporte de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, publicado este martes 21 de abril. Sin embargo, el dato tiene trampa: no estás comprando más, estás pagando más por lo mismo.

El incremento estuvo impulsado principalmente por el aumento en el precio de la gasolina, cuyas ventas se dispararon 15.5%. Sin gasolineras, el crecimiento baja a 0.6% mensual y apenas 2.9% anual, una señal de que el dinero rinde menos y la presión sobre el bolsillo sigue aumentando sobre los estadounidenses.

El número grande esconde una historia pequeña

El resultado de +1.7% en marzo es el mayor incremento mensual en lo que va de 2026. Pero los economistas advierten que hay que leer más allá de la cifra, ya que, sin las cifras de gasolina y vehículos de motor, el aumento es de apenas 0.6% mensual y 2.9% anual.

Durante marzo, el precio promedio de la gasolina superó $4 por galón, el nivel más alto en más de tres años, impulsado por el conflicto en el Medio Oriente. En términos prácticos, las familias gastaron más porque no tuvieron opción.

El dato acumulado del primer trimestre de 2026, enero a marzo, mostró un crecimiento de 3.7% respecto al mismo período de 2025.

Lo que sí creció y lo que siguió cayendo

El reporte del Censo detalla hacia dónde va el dinero de los consumidores en 2026, y también de dónde se está yendo.

Sectores con mayor alza en marzo (mensual):

Gasolineras: +15.5% (impulsado por aumento de precios, no por demanda)

+15.5% (impulsado por aumento de precios, no por demanda) Tiendas de muebles y artículos para el hogar: +2.2% mensual y -0.8% anual

+2.2% mensual y Comercio electrónico y vendedores no tradicionales: +1.0% mensual y +10.1% anual

+1.0% mensual y Tiendas de ropa y accesorios: sin cambio mensual, pero +7.2% anual

sin cambio mensual, pero Artículos deportivos, instrumentos musicales y libros: sin cambio mensual, +3.8% anual

Sectores que preocupan:

Tiendas de alimentos y bebidas: +0.7% mensual, sin cambio anual (0.0%)

+0.7% mensual, Supermercados: +0.9% mensual, solo +0.2% anual y con el impacto de la inflación implica pérdida real

+0.9% mensual, solo y con el impacto de la inflación implica pérdida real Muebles y artículos del hogar: siguen -0.8% anual, afectados por el mercado inmobiliario paralizado

Las tiendas departamentales: un rebote que no convence

El dato más llamativo del reporte está en las tiendas departamentales: las ventas subieron +4.2% en marzo respecto a febrero. Sin embargo, en comparación con marzo de 2025, las tiendas departamentales siguen en -4.9%, y en el acumulado del primer trimestre, en -4.0%.

Por ello, analistas estiman que este rebote mensual probablemente refleja algunas compras anticipadas de consumidores que buscaron adelantarse antes de que los precios suban más.

El modelo de negocio de las grandes cadenas departamentales sigue bajo presión estructural: Macy’s anunció el cierre de 14 tiendas en 11 estados y hasta 150 ubicaciones en el mediano plazo; Saks Global, propietario de las tiendas que opera Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus, solicitó protección por quiebra bajo el Capítulo 11 en enero de 2026.

El comercio electrónico, el verdadero ganador

Mientras los centros comerciales luchan por sobrevivir, el comercio en línea acelera. Los vendedores no tradicionales, categoría que incluye las plataformas digitales, crecieron 10.1% en marzo respecto al año anterior, el mayor ritmo de expansión de todo el sector. En el primer trimestre acumulan un alza de 9.6% respecto al mismo período de 2025.

Para muchas familias hispanas, este cambio tiene implicaciones directas: el empleo en almacenes y centros de distribución de comercio electrónico está creciendo, pero los trabajos en tiendas físicas, que normalmente emplean a trabajadores sin título universitario, siguen desapareciendo.

Los aranceles: el costo que aún no terminó de llegar

El impacto de los aranceles en los precios al consumidor todavía no se refleja completamente en las ventas de marzo. Los analistas advierten que el traslado de costos desde los importadores hasta los estantes de las tiendas suele tomar entre 60 y 90 días. Eso significa que los aumentos de precios más importantes podrían sentirse en los próximos meses.

De acuerdo con el Yale Budget Lab, los aranceles vigentes representarán una pérdida de hasta $1,681 en ingreso real por hogar durante 2026.

Por su parte, un análisis de CNBC con datos de Yale estima al menos $570 de gasto adicional por hogar este año. Para las familias latinas, que tienen el ingreso per cápita más bajo entre todos los grupos étnicos del país, de $27,653, según Forbes, esa carga resulta desproporcionada.

“Cuando los latinos enfrentan reducción de salarios, pérdida de empleo y precios al consumidor cada vez más altos por los aranceles, su capacidad y disposición para gastar disminuye”, señaló el análisis de Forbes publicado en abril de 2025, sobre el impacto diferenciado de los aranceles en la comunidad latina.

Datos clave de marzo de 2026

$752,100 millones en ventas totales, +1.7% mensual y +4.0% anual

en ventas totales, +1.7% mensual y +4.0% anual Sin gasolineras , el alza mensual real es apenas +0.6%

, el alza mensual real es apenas Gasolineras: +15.5% en un mes — el mayor salto del reporte

+15.5% en un mes — el mayor salto del reporte Comercio electrónico: +10.1% anual, el sector más dinámico

+10.1% anual, el sector más dinámico Tiendas departamentales: +4.2% mensual, pero -4.9% anual

+4.2% mensual, pero Supermercados: +0.9% mensual, solo +0.2% anual (pérdida real con inflación)

+0.9% mensual, solo (pérdida real con inflación) Muebles y hogar: +2.2% mensual, -0.8% anual

+2.2% mensual, Primer trimestre 2026 acumulado: +3.7% vs. 2025

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el reporte de consumo de marzo 2026

¿Por qué el aumento del 1.7% en ventas minoristas de marzo no es tan positivo como parece?

Porque más de la mitad del crecimiento mensual proviene de las gasolineras, que subieron 15.5% no por mayor consumo, sino por el alza de precios. Sin ese dato, el gasto real del consumidor creció 0.6% en el mes.

¿Las tiendas departamentales se están recuperando?

El rebote mensual de +4.2% en marzo es real, pero no sostenido: en comparación con un año atrás, las tiendas departamentales siguen cayendo 4.9%.

¿Cuándo sentiremos el golpe completo de los aranceles en los precios?

Los expertos estiman que el traspaso completo de costos arancelarios a los precios de tienda toma entre 60 y 90 días. Eso significa que el impacto más fuerte se sentirá en mayo y junio de 2026.

¿Cómo afectan estos datos a las familias hispanas?

Los hogares latinos parten de un ingreso per cápita más bajo y mayor presencia en empleos de servicio y comercio minorista, sectores que más sufren el cierre de tiendas físicas. Los aranceles les costarán hasta $1,681 en ingreso real durante 2026, según el Yale Budget Lab.

¿Qué sectores son más seguros para el empleo en este entorno?

El comercio electrónico crece 10.1% anual. Los restaurantes y bares subieron 2.4% anual. La salud y cuidado personal creció 1.6% mensual y 2.1% anual. Son los sectores más resistentes al momento.

Conclusión

El crecimiento de 1.7% de marzo es el dato que se publicó esta mañana. Pero para millones de familias de ingresos limitados, la realidad de marzo fue clara: pagaron más sin consumir más. La gasolina se llevó buena parte del alza, los supermercados crecen apenas por encima de cero en términos reales y los aranceles aún no han transferido completamente su costo a los consumidores.

El segundo trimestre de 2026 será la prueba de fuego. Si el mercado laboral no se estabiliza y los precios siguen subiendo, ese 1.7% podría convertirse en el último número optimista antes de un enfriamiento más serio en las ventas.

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