¿Tienes un vuelo con Spirit? Esto pasa con tu dinero ante el riesgo de quiebra de la aerolínea

Un posible rescate de hasta $500 millones para Spirit Airlines encendió alertas entre viajeros.

Y la duda es inmediata: si tengo un boleto, ¿puedo perder mi dinero? Esto es lo que pasaría realmente en caso de una quiebra y qué puedes hacer para proteger tu compra.

Spirit Airlines, una aerolínea de bajo costo utilizada por millones de viajeros hispanos por sus tarifas accesibles, enfrenta este miércoles 22 de abril un escenario crítico: la posible liquidación total de sus operaciones.

Según reportes de CNBC y Bloomberg, la aerolínea podría quedarse en tierra cuestión de días, como consecuencia del alza del precio del combustible derivada de la guerra en Irán, combinada con una segunda quiebra en menos de un año. Tu dinero no tiene por qué perderse, pero el tiempo para actuar es ahora.

Cómo llegó Spirit al borde de la quiebra

En los últimos 18 meses, Spirit ha sufrido una caída en espiral. La aerolínea, con sede en Dania Beach, Florida, se declaró en quiebra bajo el Capítulo 11 en noviembre de 2024, tras acumular pérdidas netas de $1,200 millones de dólares en ese año y el fracaso de una posible fusión con JetBlue por orden judicial.

La aerolínea salió de ese primer proceso en marzo de 2025, pero tan pronto como en agosto de 2025 volvió a declararse en quiebra, para establecer un hito como la primera aerolínea importante en EE.UU. en hacerlo dos veces en menos de un año.

Para febrero de 2026 alcanzó un acuerdo con acreedores que tenía estimada su salida del proceso de quiebra en primavera, hasta que inició la guerra en Irán.

El precio del combustible que terminó de hundir el plan de Spirit

Como efecto del cierre del Estrecho de Ormuz, el precio del combustible para aviones, que representaba el principal tema a corregir en el plan de reestructura financiera de Spirit, se disparó hasta $4.24 dólares por galón a mediados de abril, frente a los $2.14 dólares proyectados para 2026.

Por este efecto, el banco J.P. Morgan advirtió que, de mantenerse esos precios, el margen operativo de Spirit para 2026 podría desplomarse a -20%, generando $360 millones de dólares adicionales en costos que superarían sus reservas de efectivo.

La propia aerolínea reconoció esta situación en su informe anual: el alza del combustible tendría “un impacto negativo inmediato y sustancial” en su desempeño financiero. Ante este escenario extremo, Spirit podría verse obligada a liquidar, pues una reestructura ya no podría salvar sus finanzas.

Este miércoles, el Wall Street Journal reportó que la administración Trump negocia un préstamo de $500 millones a Spirit a cambio de una participación accionaria.

Sin embargo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, expresó sus dudas sobre invertir en una empresa en quiebra, mientras que el presidente Donald Trump explicó que también buscan un posible comprador para la aerolínea. Mientras tanto, el desenlace es aún incierto.

¿Qué pasa con tu boleto si Spirit cierra?

Aquí está lo que más le importa a la gente que en este momento ya compró algún vuelo. El panorama tiene varias etapas:

Si tu vuelo aún opera: El boleto sigue vigente. Durante el proceso de quiebra del Capítulo 11, Spirit ha mantenido vuelos activos y respetado las reservaciones

El boleto sigue vigente. Durante el proceso de quiebra del Capítulo 11, Spirit ha mantenido vuelos activos y respetado las reservaciones Si tu vuelo es cancelado: Tienes derecho a un reembolso total. El Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT) exige que las aerolíneas emitan reembolsos automáticos en efectivo en un panorama de cancelaciones, según la regla final de protección al consumidor de abril de 2024

Tienes derecho a un reembolso total. El exige que las aerolíneas emitan reembolsos automáticos en efectivo en un panorama de cancelaciones, según la regla final de protección al consumidor de abril de 2024 Si Spirit liquida completamente: La situación se complica. Una aerolínea en liquidación puede estar temporalmente impedida de emitir reembolsos para conservar activos durante el proceso judicial. En este caso, las opciones son: Reclamar ante tu compañía de tarjeta de crédito bajo la Ley de Facturación de Crédito Justo (Fair Credit Billing Act) Recurrir a tu seguro de viaje , cuando lo tienes contratado Presentar una prueba de reclamación en el proceso de quiebra, aunque en este punto, los pasajeros son acreedores no garantizados y podrían recibir solo una fracción del monto pagado

La situación se complica. Una aerolínea en liquidación puede estar temporalmente para conservar activos durante el proceso judicial. En este caso, las opciones son:

¿Por qué la situación de Spirit golpea especialmente a viajeros hispanos?

Spirit es una de las pocas aerolíneas que conecta rutas domésticas económicas muy utilizadas por la comunidad hispana: vuelos hacia Florida, Texas, Puerto Rico, Nueva York y ciudades con alta concentración de inmigrantes latinoamericanos.

Su desaparición no solo significa perder un boleto, sino que esas rutas, si pasan a aerolíneas más grandes, podrían encarecerse de forma sostenida. Por ello, la pérdida de competencia en el mercado de bajo costo ya está impulsando al alza las tarifas de otras aerolíneas como Frontier y Southwest.

Qué hacer ahora si tienes vuelos con Spirit

Verifica el estado de tu vuelo en spirit.com o en la app antes de ir al aeropuerto

en spirit.com o en la app antes de ir al aeropuerto Si pagaste con tarjeta de crédito , guarda tus comprobantes: número de transacción, itinerario y confirmación. Son los documentos clave para realizar una reclamación

, guarda tus comprobantes: número de transacción, itinerario y confirmación. Son los documentos clave para realizar una reclamación Llama a tu banco y pregunta si tu tarjeta cubre cancelaciones por quiebra de aerolínea bajo la Fair Credit Billing Act

y pregunta si tu tarjeta cubre cancelaciones por quiebra de aerolínea bajo la Fair Credit Billing Act No canceles tu vuelo si Spirit aún opera: perderías el derecho a reembolso automático

si Spirit aún opera: perderías el derecho a reembolso automático Busca alternativas en otras aerolíneas que operen el mismo destino; algunas podrían ofrecer tarifas de cortesía en casos de cierre de competidores

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el riesgo de quiebra en Spirit

¿Spirit Airlines ya cerró sus operaciones?

No al momento de esta publicación. La aerolínea sigue operando mientras negocia con acreedores. La posible liquidación es una amenaza activa, pero aún no se ha confirmado oficialmente.

¿Puedo pedir reembolso ahora aunque Spirit no haya cerrado?

Solo si tu vuelo fue cancelado o tuvo un cambio significativo de más de 3 horas en vuelos domésticos. Si el vuelo sigue programado, no tienes derecho automático a reembolso.

¿Qué pasa con mis puntos Free Spirit si la aerolínea cierra?

Los puntos de lealtad son considerados deuda no garantizada en un proceso de quiebra. Si Spirit liquida, los puntos podrían perderse o canjearse solo parcialmente antes del cierre. Úsalos ahora.

¿El gobierno va a rescatar a Spirit?

La administración Trump está en conversaciones para otorgar un préstamo de $500 millones a cambio de acciones, según el Wall Street Journal. No hay confirmación oficial.

¿Qué aerolíneas podrían absorber las rutas de Spirit?

Frontier Airlines es la más probable beneficiaria directa. Southwest, American y United también operan rutas similares, aunque a precios generalmente más altos.

Conclusión

Spirit Airlines llegó a esta crisis pese a ser la aerolínea que más viajeros de bajos ingresos trasladaba en Estados Unidos. Si liquida, el mercado no será igual: menos competencia casi siempre significa tarifas más altas para todos. Mientras el gobierno negocia un posible rescate y los tribunales procesan la segunda quiebra, el pasajero que ya compró su boleto no puede esperar.

Actuar hoy (revisar el vuelo, proteger el pago, conocer tus derechos) puede ser la diferencia entre recuperar tu dinero o perderlo en un proceso judicial que podría durar meses.

Sigue leyendo:

– Fin del cierre del Gobierno: ¿Cómo afecta la crisis de Spirit Airlines en la normalización de los vuelos?

– Primero la gasolina, ahora los condones y los vuelos: la guerra en Irán ya encarece tu vida

– El gasto en EE.UU. sube 1.7%, pero estás comprando lo mismo que antes